باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در آیین بدرقه کاروان المپیاد‌های علمی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به مسابقات جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: بیش از هر چیز، امروز خلأ حضور مقام معظم رهبری را احساس می‌کنیم. تک‌تک جملات رهبر شهید آن‌قدر درباره المپیادی‌ها عمیق بود که با شنیدن مجدد آن، فقط حسرت می‌خوریم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: رهبر شهید جمله‌ای داشتند؛ ایشان می‌گفتند: تا نفس دارم، در دفاع از جامعه نخبگانی کشور ذره‌ای کوتاه نمی‌آیم.

وی خطاب به دانش‌آموزان المپیادی توضیح داد: تمام موفقیت‌های این بچه‌ها مدیون همراهی خانواده‌هایشان است. از ابتدا ذره‌ای درنگ نکنید و اقتدار خود را باید به رخ جامعه استکبار بکشید. امروز دانش‌آموزان المپیادی ما با کسب پنج مدال طلا، بر قله علم و دانش ایستاده‌اند.

کاظمی در ادامه خبر داد: امتحانات نهایی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیاد‌های بین‌المللی، به‌صورت داخلی برگزار می‌شود و می‌توانند آن را خارج از برنامه زمان‌بندی معمول برگزار کنند.

کاظمی با بیان اینکه دشمن نمی‌تواند تحمل کند ایران بر قله های دانش قرار گیرد، خطاب به دانش آموزان افزود: کار شما بچه ها کمتر از بچه هایی نیست که موشک به قلب رژیم صهیونیستی فرستادند و شاید بیشتر هم باشد چراکه آن موشک ها تولید ذهن هایی مثل شهید طهرانی مقدم و شما است. لذا ذره ای در این حوزه کوتاهی نخواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کنکور و المپیاد دانش آموزان رشته علوم زمین و جغرافیا در یک روز قرار دارد، خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کرد: این امر را حتما باید حل کنیم و از شما خواهش داریم با سه فوریت این کار را در شورای معین حل کنید.

وی خطاب به المپیادی ها یادآور شد: با تمام وجود در کنار بچه‌های المپیادی هستیم. در پوست خود نمی‌گنجیم، شما دل آقا و ملت را سال قبل شاد کردید، مشت محکمی بر دهان استکبار زدید. یادتان باشد نماینده یک ملت مقتدر و سرافراز و عزت مند در دنیا هستید که قدرت خود را به رخ استکبار کشیده است. یادمان باشد 168 دانش آموز معصوم و هزاران شهید و بزرگ ترین رهبر جهان در این مسیر تقدیم شد لذا رفتارهای فرهنگی شما مهم از موفقیت علمی شما است.

کاظمی خاطر نشان کرد: افتخار می‌کنیم به آنچه سال گذشته رخ داد و رفتارهای فرهنگی که شما نشان دادید کمتر از مدال های طلای شما نبود. احترام به پرچم جمهوری اسلامی و خواندن سرود ای ایران را دیدیم. مطمئنم دل ملت و امام و خلف صالح رهبر شهید را شاد خواهید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت