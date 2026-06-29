معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: شناسنامه دار شدن تولید محصولات کشاورزی منجر به شفافیت مسیر تولید تا عرضه و افزایش درآمد بخش کشاورزی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سامانه ای که برای شناسنامه دار شدن محصولات زراعی مود نیاز است، طراحی شده و با هماهنگی کارشناسان کشاورزان می توانند اطلاعات تولید را بارگزاری کنند که بخشی از این کار انجام شده است.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات محصولات زراعی در سامانه الزامی است، افزود: سازو کار ثبت اطلاعات در سامانه مشخص شده و سامانه ای که اطلاعات باید بارگزاری شود، ایجاد شده و اکنون در حال بارگزاری اطلاعات تولید هستند.

آنجفی ادامه داد: تمامی کشاورزان امکان دسترسی دارند و همواره اختیاری داده شده که کشاورزان می توانند خود اطلاعات در سامانه بارگزاری کنند یا حتی می توانند از کارشناسان معین استفاده کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با شناسنامه دار شدن محصولات زراعی شاهد شفافیت مسیر تولید تا بازار هستیم، گفت: نظام ارزش گذاری تلقی می شود و به عبارتی محصول بواسطه شناسنامه دار بودن می تواند برندی به لحاظ شناسنامه دار بودن و سلامت دریافت کند و در نهایت این برندسازی به افزایش درآمد بخش کشاورزی و تولیدکننده کمک کند.

برچسب ها: محصولات زراعی ، تولید محصولات
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