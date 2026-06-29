مدیر حج و زیارت فارس گفت: ثبت‌نام متقاضیان سفر اربعین حسینی از صبح فردا سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه سماح آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زینلی مدیر حج و زیارت استان فارس با اعلام این خبر اظهار داشت: مشتاقان زیارت اربعین سید و سالار شهیدان می‌توانند از ساعت ۹٫۰۰ صبح فردا سه‌شنبه ۹ تیرماه با مراجعه به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نسبت به ثبت‌نام خود و همراهان اقدام کنند.  

او افزود: زائران گرامی باید پیش از ثبت‌نام، از اعتبار حداقل ۶ ماهه گذرنامه خود اطمینان حاصل کرده و در زمان نام‌نویسی، اطلاعات مربوط به خروج، مرز انتخابی، تاریخ بازگشت و وسیله نقلیه مورد استفاده را با دقت کامل ثبت نمایند تا روند خدمت‌رسانی و برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی انجام شود.  

زینلی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای زائران گفت: پس از تکمیل ثبت‌نام، پرداخت هزینه ۲۰۰ هزار تومانی خدمات بیمه‌ای و امدادی هلال‌احمر ضروری است و بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، درمانی و امدادی منوط به نهایی شدن این مرحله خواهد بود. همچنین کارت شناسایی اربعین و کد QR ویژه وسایل زائران در پایان فرآیند ثبت‌نام صادر می‌شود و توصیه می‌شود این کد بر روی وسایل ضروری و چمدان‌ها نصب شود.  

مدیر حج و زیارت استان فارس ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی، به هر متقاضی ۲۰۰ هزار دینار عراق به عنوان ارز اربعین اختصاص خواهد یافت.  

او در پایان تأکید کرد: مشتاقان و متقاضیان زیارت پیاده‌روی اربعین حسینی مراقب افراد سودجو باشند و برای ثبت‌نام صرفاً از دو روش رسمی اقدام کنند: 

۱_ از طریق سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir 

۲_ مراجعه به دفاتر و شرکت‌های زیارتی مجاز سازمان حج و زیارت در سطح استان فارس 

اسامی این دفاتر و شرکت‌ها نیز در سایت سازمان حج و زیارت در دسترس است.  

منبع: حج و زیارت فارس

برچسب ها: حج و زیارت فارس ، اربعین حسینی ، سامانه سماح
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