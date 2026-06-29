باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در جمع بازیکنان تیم ملی فوتبال و مدیران فدراسیون در تیخوانا، عنوان کرد: از زحمات و تلاشهای کل تیم نهایت تشکر را دارم که تا آخرین نفس جنگیدند و با همه توان به دنبال شادی دل مردم عزیزمان بودند. تیم ملی ۳ بازی انجام داد که نه تنها در هیج کدام شکست نخورد بلکه به میزبان جام جهانی هم باخت نداد در کل دقایق هر سه مسابقه نمایش پرشور و متعصبانهای ارائه داد. به تک تک اعضای تیم ملی از کادر مدیریتی و اجرایی پرکار، گروه تلاشگر مربیان، بازیکنان عزیز و عوامل مرتبط خدا قوت میگویم.
وی افزود: وظیفه میدانم از همراهی صمیمانه ریاست محترم جمهور و دولت، مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان، رسانههای گروهی از رسانه ملی تا مطبوعات و خبرگزاریها، هواداران خونگرم تیم ملی در آمریکا، مکزیک و ایران و همه مجموعههایی که در این مدت همراه و یاور تیم ملی بودند تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم. مسیر فوتبال ملی یک روند پیوسته و پویاست که ادامه دارد و هر رویداد پس از پایانش با ارزیابی کامل میتواند به بهتر و بهتر شدن ختم شود.
منبع: ایرنا