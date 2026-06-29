همزمان با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، هزار و ۵۰۰ ایستگاه صلواتی و موکب در مشهد برپا می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: برای ساماندهی این مواکب، سامانهای راهاندازی شده و در اختیار شبکه مواکب فعال قرار گرفته است که در سالهای گذشته در مناسبتهای مختلف با برپایی ایستگاههای صلواتی و ارائه خدمات مردمی همکاری داشتهاند.
حجتالاسلام والمسلمین همتیفر افزود: متقاضیان برپایی موکب میتوانند از طریق این سامانه ثبتنام کنند تا پس از بررسی ظرفیتها، جانمایی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز انجام شود. در این سامانه ظرفیت پذیرایی، مدت زمان استقرار و نوع خدمات هر موکب ثبت و ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: پیشبینی ما استقرار حدود یکهزار و ۵۰۰ ایستگاه صلواتی در سطح شهر مشهد است. با توجه به محدودیتهای مسیر اصلی تشییع، امکان استقرار موکب در مسیر حرکت جمعیت وجود ندارد؛ از این رو جانماییها در حلقههای اول، دوم و سوم پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) انجام شده است. تعیین نهایی مسیرها و زمان استقرار موکب نیز بر عهده ستاد برگزاری مراسم خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین همتیفر با اشاره به امکان حضور مواکب سایر استانها نیز گفت: علاوه بر مواکب خراسان رضوی، درخواستهایی از استانهای مختلف کشور دریافت شده و پس از ثبتنام و بررسی ظرفیتها، نسبت به جانمایی آنها اقدام خواهد شد.
وی درباره خدمات ارائهشده در مواکب گفت: خدمات صرفاً به پذیرایی محدود نیست و مواکب فرهنگی، خدماتی، درمانی و مشاورهای نیز پیشبینی شدهاند. البته با توجه به گرمای هوا، بخش عمده خدمات شامل توزیع آب خنک، شربت و اقلام پذیرایی خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در برخی مواکب نیز برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان از جمله قصهگویی، پردهخوانی، فعالیتهای فرهنگی و برنامههای هنری اجرا میشود تا پاسخگوی نیاز خانوادهها باشد.
حجتالاسلام والمسلمین همتیفر درباره زمان استقرار مواکب نیز گفت: زمان دقیق آغاز فعالیتها هنوز از سوی ستاد برگزاری مراسم اعلام نشده است، اما پیشبینی میشود استقرار مواکب از یک تا دو روز پیش از مراسم آغاز شود.