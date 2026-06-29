باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- یک مطالعه جدید از دانشگاه کالیفرنیا این تصورها در مورد یخی بودن سیاره اورانوس و نپتون را کاملاً تغییر و نشان داده که این دو جهان دوردست ممکن است اقیانوسهایی از سنگ مذاب در درون خود داشته باشند، نه فضای داخلی یخی.
در سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۹، فضاپیمای وویجر ۲ در یک ماموریت تاریخی از کنار اورانوس و نپتون عبور کرد و قمرها و حلقههای جدیدی را در اطراف این سیارات کشف کرد. نکته قابل توجه این است که این فضاپیما تنها فضاپیمایی است که از این دو سیاره بازدید کرده است و بیشتر آنچه ما در مورد آنها میدانیم هنوز بر اساس همان یک بازدید است. در نتیجه، اورانوس و نپتون همچنان سیارات کمتر کشف شده در منظومه شمسی هستند و تاریخچه شکلگیری آنها و دلایل میدانهای مغناطیسی بسیار متلاطم آنها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
فرضیه غالب، اورانوس و نپتون را دارای اتمسفرهایی از هیدروژن و هلیوم، بالای یک گوشته یخی عظیم از آب، آمونیاک و متان، که همگی بر روی یک هسته جامد و سنگی قرار دارند، توصیف میکند. با این حال، دانشمندان استدلال میکنند که این مدل تنها توضیح ممکن نیست و اشاره میکنند که اجرام موجود در کمربند کویپر - که در همان منطقه دو سیاره تشکیل شدهاند - در درجه اول از سنگ تشکیل شدهاند، نه یخ، که سوالات بیشتری را مطرح میکند.
برای رسیدن به این نتیجه، این تیم شبیهسازیهایی از مدلهای مختلف برای ساختار داخلی هر دو سیاره انجام داد. مدلی که بیشترین تطابق را با ویژگیهای اورانوس و نپتون داشت، اقیانوسی از ماگمای کاملاً مخلوط را نشان داد که هیدروژن محلول در پایین و جو بالایی تحت سلطه هیدروژن قرار دارد.
این ماگما، تحت فشار بسیار زیاد، چگالی سیارات را به گونهای متفاوت از توضیح سنتی مبتنی بر یخ فراوان در فضای داخلی آنها توضیح میدهد.
در حالی که یافتههای این مطالعه از طبقهبندی مجدد پشتیبانی میکند، دانشمندان اذعان میکنند که تغییر این نامگذاری علمی دیرینه ممکن است برای جلب توجه در جامعه علمی زمان ببرد.
این یافتهها علاوه بر تعریف مجدد هویت اورانوس و نپتون، ممکن است به دانشمندان در درک ساختار سیارات فراخورشیدی نپتونمانند در کهکشان راه شیری که تاکنون به صورت یک راز باقی مانده بود، کمک کند.
این تیم امیدوار است که مطالعه آنها دریچهای به سوی ارزیابی مجدد گستردهتر ماهیت سیارات یخی چه در داخل و چه در خارج از منظومه شمسی ما باز کند.
منبع: روسیا الیوم