باشگاه خبرنگاران جوان - قائم‌مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور اقتصادی و رئیس هیئت امنای صندوق بازنشستگی این سازمان با حضور در منطقه آزاد انزلی با رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، طرفین با بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های لجستیکی و فرصت‌های اقتصادی منطقه آزاد انزلی، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان منطقه آزاد انزلی و مجموعه اقتصادی صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما تأکید کردند.

حسین رضی، قائم مقام سازمان صدا و سیما در امور اقتصادی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، توسعه همکاری با منطقه آزاد انزلی را گامی مؤثر در تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجاری کشور ارزیابی کرد و گفت: باتوجه به شرایط جدید منطقه و افزایش اهمیت مسیر‌های تجاری شمال کشور، منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری کاسپین از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و لجستیک برخوردار هستند و می‌توان با طراحی همکاری‌های مشترک، از این ظرفیت‌ها در جهت منافع متقابل بهره گرفت.

او همچنین با تأکید بر توانمندی‌های مختلف این مجموعه، آمادگی صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما برای مشارکت در معرفی رسانه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه و همکاری‌های دو و چندجانبه را اعلام کرد.

مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی سازمان صدا و سیما، همکاری با صندوق بازنشستگی این سازمان را حائز اهمیت دانست و گفت: منطقه آزاد انزلی با برخورداری از مزیت‌های قانونی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل چندوجهی، ظرفیت‌های بندری، صنعتی و تجاری، فرصت‌های متنوعی برای حضور سرمایه‌گذاران بزرگ فراهم کرده است و از ایجاد و توسعه همکاری‌ها میان دو مجموعه استقبال می‌کنیم.

او افزود: توسعه همکاری‌ها با نهاد‌های اقتصادی بزرگ کشور، بخشی از راهبرد سازمان منطقه آزاد انزلی برای جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف در مسیر توسعه منطقه است.

در ادامه این برنامه، قائم مقام سازمان صدا و سیما در امور اقتصادی و هیئت همراه از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مجتمع بندری کاسپین، شهرک صنعتی ناحیه سه در حال احداث بازدید کرده و در جریان آخرین اقدامات انجام شده در حوزه توسعه لجستیک، حمل و نقل و ترانزیت کالا قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی