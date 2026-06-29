باشگاه خبرنگاران جوان- شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران با دفاع از حضور تیم ملی در رقابتهای کافا، این مسابقات را یکی از مهمترین فرصتهای فنی برای آغاز چرخه جدید تیم ملی دانست و تأکید کرد که ارزیابی این تورنمنت صرفاً بر اساس نام حریفان، نگاه درستی نیست.
وی درباره برخی انتقادها نسبت به حضور تیم ملی در مسابقات کافا اظهار کرد: اول از همه باید تأکید کنم که این رقابتها یک تورنمنت رسمی است و اصولاً اینگونه نیست که بخواهیم بگوییم برویم یا نرویم. فوتسال بانوان برای رسیدن به جایگاه امروز مسیر بسیار دشوار و طولانی را طی کرده و همه ما وظیفه داریم به رشد و توسعه آن کمک کنیم. اگر امروز ایران به عنوان یکی از قدرتهای فوتسال آسیا شناخته میشود، مسئولیتش فقط قهرمانی نیست، بلکه باید در توسعه این رشته در منطقه نیز نقشآفرینی کند.
وی ادامه داد: اگر حضور تیم ملی ایران در مسابقات آسیای مرکزی باعث شود سطح فوتسال بانوان در این منطقه رشد کند، این موضوع نه تنها ایراد نیست بلکه باید به آن افتخار کنیم. اینکه صرفاً به این دلیل که حضور ما موجب پیشرفت سایر تیمها میشود، بخواهیم در مسابقات شرکت نکنیم، با فلسفه ورزش حرفهای و رسالت توسعهای آن همخوانی ندارد.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان با اشاره به روند شکلگیری فوتسال بانوان در جهان گفت: نباید فراموش کنیم که فوتسال بانوان یک رشته نوپاست. زمانی که ما فعالیت خود را آغاز کردیم نه جام جهانی وجود داشت، نه ساختار مشخصی برای مسابقات قارهای و نه تقویم منظمی برای رقابتهای بینالمللی. همه این اتفاقات با سالها تلاش، پیگیری و پافشاری فدراسیونها و فعالان این رشته شکل گرفت. امروز هم اگر میخواهیم این روند ادامه پیدا کند، باید از چنین تورنمنتهایی حمایت کنیم، نه اینکه نسبت به آن بیتفاوت باشیم.
مظفر درباره غیبت ازبکستان و ترکمنستان گفت: نباید برداشت اشتباهی از عدم حضور این دو تیم ایجاد شود. ازبکستان به دلیل تغییر زمان برگزاری مسابقات کافا با مشکل برنامهریزی مواجه شد. این رقابتها معمولاً در نیمه دوم سال برگزار میشد، اما امسال زمان آن تغییر کرد و به دلیل همزمانی با مسابقات فوتبال و لیگ داخلی، باشگاهها امکان در اختیار گذاشتن بازیکنان را نداشتند؛ چرا که بسیاری از ملیپوشان فوتسال این کشور همزمان در فوتبال نیز فعالیت میکنند. در خصوص ترکمنستان نیز موضوع کاملاً اداری بود. آنها برای اعزام تیم نیازمند دریافت مجوز از شورای برونمرزی خود بودند که به دلیل تعطیلات و تشکیل نشدن جلسات مربوطه، این مجوز در زمان مقرر صادر نشد. حتی مسئولان کافا نیز اعلام کردند که از این اتفاق غافلگیر شدهاند و خود مسئولان ترکمنستان هم از عدم حضورشان ناراحت بودند؛ بنابراین هیچ کشوری این مسابقات را تحریم نکرده یا تمایلی به عدم حضور نداشته است.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان همچنین از برنامههای آینده کافا خبر داد و گفت: در صحبتهایی که با مسئولان کافا داشتیم، آنها اعلام کردند که از دوره آینده به دنبال دعوت از تیمهای مهمان هستند تا سطح فنی مسابقات ارتقا پیدا کند. ما هم از این تصمیم استقبال کردیم، زیرا هرچه کیفیت رقابتها بالاتر برود، منفعت آن به همه تیمهای منطقه خواهد رسید.
مظفر در ادامه به شرایط فعلی تیم ملی پرداخت و تأکید کرد: واقعیت این است که کافا دقیقاً در بهترین زمان ممکن برای تیم ملی برگزار شد. بعد از جام جهانی، ما وارد یک دوره بازسازی شدیم و حدود ۵۰ درصد ترکیب تیم ملی تغییر کرده است. از ۱۴ بازیکنی که در جام جهانی حضور داشتند، تنها هفت نفر در این اردو حضور داشتند و هفت بازیکن دیگر به تیم اضافه شدند.
وی ادامه داد: از میان این هفت بازیکن جدید، دو نفر سابقه دعوت به تیم ملی را داشتند، اما پنج بازیکن برای نخستین بار پیراهن تیم ملی را بر تن کردند؛ بازیکنانی مانند مهشاد مستاجران، مهشید محجوب، فهیمه قنبری، مریم قائد امینی، شقایق معتمدی و دیگر نفرات جوان که تازه وارد فضای تیم ملی شدهاند.
سرمربی تیم ملی با اشاره به عملکرد موفق شقایق معتمدی گفت: شقایق تنها ۱۹ سال دارد و در دومین مسابقه ملی خود عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد. این اتفاق نشان میدهد که سرمایهگذاری روی نسل جدید تا چه اندازه اهمیت دارد، اما این بازیکنان برای شکوفایی به فرصت مسابقه نیاز دارند؛ نه فقط تمرین.
مظفر با تشریح دلایل فنی حضور در کافا اظهار داشت: در شرایط فعلی نمیتوانیم تیمی را که این حجم از تغییرات را تجربه کرده، مستقیماً مقابل قدرتهای بزرگ دنیا قرار دهیم. تیم هنوز به بلوغ تاکتیکی کامل نرسیده، هماهنگی لازم بین بازیکنان قدیمی و جدید در حال شکلگیری است و از نظر ذهنی نیز بازیکنان جوان باید به تدریج با فضای مسابقات بینالمللی آشنا شوند.
وی افزود:اگر در چنین شرایطی مقابل تیمهای طراز اول جهان قرار بگیریم و نتایج نامناسبی کسب شود، ممکن است بازیکنان جوان از نظر ذهنی و روانی آسیب ببینند. روند آمادهسازی تیم ملی باید مرحله به مرحله باشد؛ ابتدا مسابقات با سطح مناسب، سپس رقابت با تیمهای قدرتمندتر و در نهایت حضور در بالاترین سطح مسابقات بینالمللی.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد: کافا دقیقاً همین فرصت را در اختیار ما قرار داد. مسابقاتی رسمی، خارج از کشور، در فضای واقعی رقابتهای ملی و با فشاری که هیچ مسابقه تمرینی نمیتواند ایجاد کند. این تورنمنت بهترین محیط برای ارزیابی بازیکنان جدید، سنجش میزان هماهنگی آنها با ساختار تاکتیکی تیم و بررسی عملکردشان در شرایط مسابقه بود.
مظفر گفت: تیم ملی در طول یک سال حداقل به ۱۰ تا ۱۵ مسابقه باکیفیت نیاز دارد، در حالی که تعداد تورنمنتهای رسمی بسیار محدود است. جام جهانی و جام ملتهای آسیا به تنهایی پاسخگوی نیاز فنی تیمها نیستند. به همین دلیل باید از هر فرصت رسمی برای افزایش تجربه بازیکنان استفاده کرد. به اعتقاد من، حضور در کافا تصمیمی کاملاً درست، منطقی و مبتنی بر نیازهای فنی تیم ملی بود و این مسابقات نقش مهمی در آغاز فرآیند جوانسازی و آمادهسازی نسل آینده فوتسال بانوان ایران ایفا کرد.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، با اشاره به روند جوانگرایی در تیم ملی، تأکید کرد که حضور بازیکنان جوان در تورنمنت کافا تنها آغاز یک پروژه بلندمدت است و این مسیر تا رسیدن به ترکیب ایدهآل برای جام جهانی آینده ادامه خواهد داشت.
وی گفت: استفاده از جوانها در کنار بازیکنان باتجربه تصمیم درستی بود. بسیاری از بازیکنانی که در کافا به میدان رفتند، نخستین یا دومین بازی ملی خود را تجربه میکردند، اما عملکرد بسیار خوبی داشتند. اگر این مسابقات برگزار نمیشد، شاید کمتر کسی نام بازیکنانی مانند شقایق معتمدی، مریم قائد امینی، مهشید محجوب و فهیمه قنبری را شنیده بود. امروز این بازیکنان فرصت دیده شدن پیدا کردهاند، اعتمادبهنفس بیشتری به دست آوردهاند و جامعه فوتسال نیز آنها را بهتر شناخته است. این مهمترین دستاورد حضور ما در کافا بود.
مظفر با بیان اینکه پروژه نسلسازی تازه آغاز شده، افزود: ما هنوز در ابتدای راه هستیم و این تیم، ترکیب نهایی تیم ملی نیست. در اوایل مردادماه نیز ۴۰ تا ۵۰ بازیکن دیگر را برای نخستینبار به اردوی تیم ملی دعوت خواهیم کرد. در مجموع از بهمنماه سال گذشته تا پایان مرداد، حدود ۱۸۰ بازیکن را مورد ارزیابی قرار میدهیم تا بهترین استعدادهای فوتسال بانوان شناسایی شوند.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد: پس از پایان این مرحله، فرآیند اصلی انتخاب آغاز میشود. از میان این تعداد، فهرستی حدود ۴۰ نفره تشکیل خواهیم داد و با برگزاری اردوهای متعدد، غربالگری و ارزیابیهای فنی، تاکتیکی، بدنی و ذهنی، به ترکیب نهایی خواهیم رسید. این پنج بازیکن جوانی که در کافا بازی کردند، تنها نخستین خروجی این پروژه هستند و بخش مهمی از مسیر هنوز باقی مانده است.
مظفر در پایان با اشاره به برنامهریزی بلندمدت تیم ملی خاطرنشان کرد: از دو ماه پس از پایان جام جهانی، کار آمادهسازی برای دوره بعد را آغاز کردیم. در این چرخه چهار ساله باید نسلسازی انجام شود و اکنون در همین مسیر حرکت میکنیم. مسابقات داخل سالن آسیا، دیدارهای دوستانه احتمالی با روسیه و جام ملتهای آسیا فرصتهای مهمی برای آمادهسازی تیم هستند. هدف ما این است که با استفاده از این مسابقات، هم نتایج مطلوبی کسب کنیم و هم در جام جهانی آینده از نظر فنی، تاکتیکی، بدنی و روانی در اوج آمادگی باشیم.