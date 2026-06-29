باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - کریم خضری اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، گفت: در چند روز گذشته، سه گروه شکارچی متخلف که اقدام به زندهگیری کبک در ارتفاعات گلاز و چلآشان اشنویه کرده بودند، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: از این متخلفان ۱۰ قطعه کبک زنده، تعدادی دام زندهگیری و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد و برای افراد دستگیر شده پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دادگستری شهرستان اشنویه معرفی شدند.
خضری با اشاره به آزادسازی کبکهای کشفشده در زیستگاههای طبیعی خود اظهار داشت: محیط زیست اشنویه با همه تنوع و غنای زیستی خود، متعلق به همه مردم این شهرستان است و اجازه نخواهیم داد عدهای محدود برای تأمین منافع شخصی، به این سرمایه ارزشمند طبیعی آسیب وارد کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه با اشاره به ظرفیتهای طبیعی منطقه افزود: اشنویه با برخورداری از ییلاقات زیبا و طبیعت کمنظیر، ظرفیت بالایی در حوزه اکوتوریسم دارد و بهرهبرداری مسئولانه از این ظرفیتها، بهترین راه حفظ و توسعه این سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده است.