 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از دستگیری سه گروه شکارچی متخلف زنده‌گیر کبک در ارتفاعات این شهرستان و معرفی آنان به مرجع قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - کریم خضری اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، گفت: در چند روز گذشته، سه گروه شکارچی متخلف که اقدام به زنده‌گیری کبک در ارتفاعات گلاز و چل‌آشان اشنویه کرده بودند، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از این متخلفان ۱۰ قطعه کبک زنده، تعدادی دام زنده‌گیری و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد و برای افراد دستگیر شده پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دادگستری شهرستان اشنویه معرفی شدند.

خضری با اشاره به آزادسازی کبک‌های کشف‌شده در زیستگاه‌های طبیعی خود اظهار داشت: محیط زیست اشنویه با همه تنوع و غنای زیستی خود، متعلق به همه مردم این شهرستان است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای محدود برای تأمین منافع شخصی، به این سرمایه ارزشمند طبیعی آسیب وارد کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه افزود: اشنویه با برخورداری از ییلاقات زیبا و طبیعت کم‌نظیر، ظرفیت بالایی در حوزه اکوتوریسم دارد و بهره‌برداری مسئولانه از این ظرفیت‌ها، بهترین راه حفظ و توسعه این سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده است.

برچسب ها: شکارچی پرندگان ، محیط زیست
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