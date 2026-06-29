باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای کوتاه «روز خداحافظی» به نویسندگی و کارگردانی فرزاد رنجبر نظری و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی و «شازده کوچولو» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی عمار خطی، در بخش مسابقه جشنواره بینالمللی Full Bloom Film Festival (FBFF) آمریکا پذیرفته شدند.
جشنواره بینالمللی Full Bloom Film Festival یکی از رویدادهای معتبر سینمای مستقل در شهر استیتزویل ایالت کارولینای شمالی آمریکاست که از سال ۲۰۱۵ برگزار میشود. این جشنواره با هدف معرفی و حمایت از آثار مستقل فیلمسازان سراسر جهان، هر سال میزبان فیلمهای بلند داستانی، مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن و آثار دانشجویی است.
طبق اعلام روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «روز خداحافظی» روایتی از آخرین روزهای زندگی یک پدر است اثری با نگاهی انسانی که تلاش میکند تجربهای کمتر دیدهشده را با جزئیاتی دقیق و روایتی تأثیرگذار به تصویر بکشد. این اثر محصول مشترک باشگاه فیلم سوره و سازمان هنری رسانهای اوج است.
فیلم کوتاه «شازده کوچولو» محصول سازمان هنری رسانهای اوج و انجمن سینمای جوان داستان امینه، دختر هشتسالهای است که با پدربزرگش زندگی میکند، او هر شب از حفره سقف ویرانشده خانه به آسمان چشم میدوزد تا با دیدن ستارهای دنبالهدار آرزویش برآورده شود اما واقعیت مسیر دیگری را پیش روی او قرار میدهد.
دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی Full Bloom Film Festival از ۱۹ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در ایالت کارولینای شمالی آمریکا برگزار میشود و آثار منتخب از کشورهای مختلف جهان در آن به نمایش درخواهند آمد.