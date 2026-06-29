باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان روز دوشنبه گفت که کشورهای خلیج فارس «بر اولویت کاهش تنش و دستیابی به آرامش توافق دارند» و بر «اهمیت توقف هرگونه درگیری از سوی هر طرفی» تأکید کرد.
وزیر خارجه عمان همچنین از همه طرفها خواست تا بر اجرای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده «در اسرع وقت و در بازه زمانی مشخص شده» تمرکز کنند.
البوسعیدی افزود که عمان همچنان از تلاشها برای ترویج صلح، تفاهم و گفتوگو حمایت میکند. او همچنین بر تعهد مسقط برای حفظ ناوبری «امن، ایمن و آزاد برای همه» در تنگه هرمز مطابق با قوانین بینالمللی تأکید کرد.
منبع: بریکینگ نیوز