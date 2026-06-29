باشگاه خبرنگاران جوان - علی براتی طراح حرکتِ شناخته‌شده تئاتر و سینمای ایران، پرفورمنس «باید برخاست» را با الهام از شعار بدرقه «آقای شهید ایران» طراحی و کارگردانی کرده است. این اثر نمایشی تیرماه ۱۴۰۵ در میادین اصلی شهر تهران به اجرا درمی‌آید.

«باید برخاست» تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره است که محمدحسن درباغی فرد مجری طرح و آصف جاودان‌فرد، یونس حمزه‌لوئی، آرمان صلحی، سعید نوعی، هادی عیوضی، مسعود بیات، امین معین‌فر، بنیامین خضرا، سلام محمدی، امیرحسین لطفی، مهرشاد مهدوی، علی منیری، محمد زندی، طاها دهقان، سینا کاظمیان و مهدی نعمتی در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

منبع: - روابط عمومی حوزه هنری