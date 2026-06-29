پرفورمنس «باید برخاست» به کارگردانی علی براتی، با الهام از شعار بدرقه «آقای شهید ایران»، تیرماه ۱۴۰۵ در میادین اصلی شهر تهران اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی براتی طراح حرکتِ شناخته‌شده تئاتر و سینمای ایران، پرفورمنس «باید برخاست» را با الهام از شعار بدرقه «آقای شهید ایران» طراحی و کارگردانی کرده است. این اثر نمایشی تیرماه ۱۴۰۵ در میادین اصلی شهر تهران به اجرا درمی‌آید.

«باید برخاست» تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره است که محمدحسن درباغی فرد مجری طرح و آصف جاودان‌فرد، یونس حمزه‌لوئی، آرمان صلحی، سعید نوعی، هادی عیوضی، مسعود بیات، امین معین‌فر، بنیامین خضرا، سلام محمدی، امیرحسین لطفی، مهرشاد مهدوی، علی منیری، محمد زندی، طاها دهقان، سینا کاظمیان و مهدی نعمتی در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

منبع: - روابط عمومی حوزه هنری

برچسب ها: پرفورمنس ، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، تشییع پیکر
خبرهای مرتبط
توصیه‌های رئیس ستاد برگزاری آیین تشییع برای رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی
هیچ ممنوعیت کلی برای ورود به تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید اعمال نمی‌شود
تمهیدات معاونت سیما برای پوشش همه‌جانبه تشییع تاریخی رهبر شهید امت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون درگذشت
نشست «فریاد خونخواهی» در حسینیه هنر برگزار می‌شود/ بررسی اهمیت مطالبه انتقام و خونخواهی در تشییع رهبر شهید
درخشش کم‌نظیر آثار رسانه ملی در جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد هند
آخرین اخبار
فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون درگذشت
نشست «فریاد خونخواهی» در حسینیه هنر برگزار می‌شود/ بررسی اهمیت مطالبه انتقام و خونخواهی در تشییع رهبر شهید
درخشش کم‌نظیر آثار رسانه ملی در جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد هند
اقتدارِ نظامی ما برگرفته از تربیت رهبرِ شهیدمان است
اجتماع زنان با محوریت حضرت زینب (س) یک استراتژی هدفمند و حکیمانه بود
برنامه‌های شهرداری برای تشییع اعلام شد
تشکیل ستاد ویژه مستندسازی حوادث اخیر/ ۷ کارگروه تخصصی مامور ثبت و روایت فاجعه مدرسه میناب شدند
از شعار بدرقه «آقای شهید ایران» تا تولید پرفورمنس «باید برخاست»
تجلی هنر عاشورایی در نمایشگاه «سطر سرخ عطش»
«روز خداحافظی» و «شازده کوچولو» در راه آمریکا
نشست بررسی تبعیض سیستماتیک در آمریکا؛ از بازگشت تبعیض نژادی تا حاکمیت اقلیت یک درصدی
صالحی امیری: آیین تشییع رهبر شهید ثبت ملی می‌شود
سیاهپوستان آمریکا؛ قربانیان یک طرح سیستماتیک برای نابودی خانواده
حجت الاسلام عادل: فهم عاشورا بدون شناخت نقش حضرت زینب (س) ممکن نیست
مجازات قاتل امام مسلمین غیر قابل گذشت است
مردم از کدام دستگاه‌ها بیشترین شکایت را داشته‌اند؟
در سالگرد جنایت علیه پرواز ۶۵۵؛ پخش «ابلیس» و «آبی عمیق»