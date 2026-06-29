به منظور ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز اصلاحی و تربیتی، با حضور جهادی متخصص قلب و عروق در زندان مرکزی ارومیه ۵۱ نفر از زندانیان بصورت تخصصی معاینه و ویزیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراد فتحی مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در راستای توسعه خدمات درمانی و توجه به سلامت افراد تحت نگهداری در مراکز اصلاحی و تربیتی، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، دکتر صالحزاده متخصص قلب و عروق با حضور در مجموعه زندان مرکزی ارومیه اقدام به ویزیت و معاینه تخصصی زندانیان کرد.
وی افزود: در این برنامه که با رویکرد جهادی و در مدت چهار ساعت بصورت فشرده برگزار شد، ۵۱ نفر از زندانیان مرد و زن که با مشکلات و علائم مرتبط با بیماریهای قلبی و عروقی مواجه بودند، مورد ارزیابی و معاینه دقیق قرار گرفتند.
فتحی اظهار کرد: در جریان این ویزیتها، وضعیت بالینی بیماران بررسی و بر اساس نتایج معاینه، دستورات درمانی، توصیههای پزشکی و در موارد لازم ارجاع برای پیگیریهای تخصصیتر صادر شد.
مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی افزود: این اقدام با هدف ارتقای سطح سلامت زندانیان، پیشگیری از تشدید بیماریهای قلبی و عروقی و همچنین دسترسی سریعتر زندانیان به خدمات تخصصی پزشکی انجام شد.
وی خاطرنشان شد: حضور میدانی پزشکان متخصص در محیطهای زندان، نقش مهمی در تشخیص بهموقع بیماریها، کاهش عوارض احتمالی و بهبود روند درمان بیماران دارد؛ همچنین برگزاری چنین برنامههایی گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت درمانی و صیانت از حقوق سلامت افراد تحت مراقبت به شمار میرود و نشاندهنده توجه به کرامت انسانی و ضرورت ارائه خدمات درمانی مناسب در مراکز اصلاحی و تربیتی است.
مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی ضمن تأکید بر تداوم اینگونه برنامههای تخصصی، اظهار کرد: با همکاری پزشکان متخصص و تیمهای درمانی، تلاش میشود خدمات سلامت بهصورت مستمر و هدفمند در اختیار زندانیان قرار گیرد تا زمینه ارتقای سلامت عمومی در این مراکز بیش از پیش فراهم شود.