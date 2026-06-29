شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در شهر سردشت شهرستان بشاگرد استان هرمزگان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است آب شهر سردشت شهرستان بشاگرد استان هرمزگان قطع شده و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است. بطوریکه آنها مجبورند آب مورد نیاز خود را با توجه به گرمای فصل تابستان مشکلات آنها دو برابر شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام حدود یک هفته است که آب شهر سردشت، در مرکز شهرستان بشاگرد استان هرمزگان قطع شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. بطوریکه آنها مجبورند برای تهیه آب معدنی به سوپر مارکت‌ها مراجعه کنند. با گذشت چندین روز به نتیجه مطلوبی نرسیدم. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: قطعی آب شرب ، آب و فاضلاب ، سوژه خبری
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