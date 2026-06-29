اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی در پی اختلال فنی و خرابی مکرر دستگاه ایکس‌ری مستقر در گمرک اسن‌دره در کشور ترکیه و محدودیت پذیرش کامیون از سوی این گمرک اطلاعیه ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ با توجه به اختلال فنی و خرابی مکرر دستگاه ایکس‌ری مستقر در گمرک اسن‌دره در کشور ترکیه و محدودیت پذیرش کامیون از سوی این گمرک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی اطلاعیه ای برای رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و فعالان حوزه ترانزیت صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛ 

به اطلاع رانندگان محترم ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و فعالان حوزه ترانزیت می‌رساند، با توجه به اختلال فنی و خرابی مکرر دستگاه ایکس‌ری مستقر در گمرک اسن‌دره در کشور ترکیه، در حال حاضر پذیرش کامیون از سوی این گمرک با محدودیت مواجه شده و این موضوع موجب کندی روند خروج کامیون‌ها و افزایش زمان انتظار در پایانه مرزی سرو شده است.

اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از نخستین ساعات بروز این مشکل، ضمن پیگیری مستمر موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط و انجام رایزنی با مسئولان مرزی و طرف ترکیه، رفع هرچه سریع‌تر این اختلال را در دستور کار قرار داده و پیگیری‌ها تا عادی شدن روند تردد ادامه خواهد داشت.

لذا از تمامی رانندگان محترم ناوگان ترانزیتی و صادراتی درخواست می‌شود تا زمان رفع کامل مشکل فنی در گمرک اسن‌دره ترکیه، از عزیمت به پایانه مرزی سرو خودداری کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت تردد را از طریق اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی و مراجع رسمی استعلام کنند.

بدیهی است به محض رفع محدودیت و برقراری شرایط عادی در گمرک اسن‌دره، مراتب از طریق مبادی رسمی به اطلاع رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل خواهد رسید.

منبع؛ راهداری

برچسب ها: اطلاعیه ، راهداری
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