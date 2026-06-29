باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -رضا شاهسواری، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به سیاست‌های حمایتی آموزش و پرورش برای کاهش هزینه‌های خانواده‌ها، از اجباری نبودن خرید لباس فرم جدید برای دانش‌آموزان خبر داد.

اولویت با لباس فرم سال قبل؛ اقدامی در جهت حمایت از اقتصاد خانواده

شاهسواری با اشاره به غیرحضوری بودن مدارس در مقاطع گذشته، بر لزوم استفاده از لباس‌های فرم سال قبل تأکید کرد و گفت: مدیران مدارس نباید طرح، رنگ یا جنس لباس فرم را تغییر دهند تا خانواده‌ها مجبور به خرید مجدد نشوند. این اقدام در راستای کمک به اقتصاد خانواده و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در میان دانش‌آموزان صورت گرفته است.

ثبت سفارش لباس فرم از طریق سامانه سهام

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان افزود: مدیران مدارس برای ثبت سفارش تعداد و طرح لباس فرم و همچنین اولیاء دانش‌آموزان جدیدالورود یا میان‌پایه برای تهیه لباس فرم، می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام، سفارش خود را ثبت کنند. این سامانه فرآیند تهیه لباس فرم را تسهیل کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند.

نرخ‌گذاری لباس فرم بر اساس کارشناسی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک

شاهسواری در خصوص نرخ لباس فرم مدارس، با اشاره به معرفی ۶۰ واحد تولیدی از سوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک و اداره کل صنعت، معدن و تجارت به مدارس، گفت: نمونه دوخته شده پس از تأیید در شورای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه، توسط اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک نرخ‌گذاری می‌شود و قیمت نهایی پس از اعلام به مدیر مدرسه، باید به اطلاع اولیاء دانش‌آموزان برسد.

اطلاع‌رسانی قیمت لباس فرم به اولیاء دانش‌آموزان

او با تأکید بر شفافیت در قیمت‌گذاری، خاطرنشان کرد: قیمت لباس فرم پس از اعلام به مدیر مدرسه، باید به اولیاء دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی شود تا خانواده‌ها با آگاهی کامل نسبت به تهیه لباس فرم اقدام کنند.