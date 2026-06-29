وزارت امور خارجه ترکیه حملات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه ترکیه روز دوشنبه پس از آنکه تنش‌ها در نزدیکی ارتفاعات جولان برخی از ساکنان محلی را مجبور به فرار کرد، حملات اسرائیل در جنوب سوریه را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای آمده است: «ما حملات اسرائیل به قنیطره و درعا را که تمامیت ارضی، وحدت و حاکمیت سوریه را نقض می‌کند به شدت محکوم می‌کنیم.»

این بیانیه می افزاید: «این حملات که جان و مال مردم سوریه را پایمال می‌کند و زندگی را برای غیرنظامیان در منطقه به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه