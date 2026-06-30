معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آمار امسال سطح زیرکشت اراضی آبی ۲.۴ میلیون هکتار و اراضی دیم ۴.۵ میلیون هکتار است که براین اساس ۹۹ درصد برنامه سطوح زیرکشت محقق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: الگوی کشت در کشور براساس تکالیف قانونی اجرا می کنیم.

به گفته وی، براساس برنامه قرار بود ۲.۴ میلیون هکتار اراضی گندم آبی و حدود ۴.۵ میلیون هکتار اراضی دیم داشته باشیم که ۹۹ درصد برنامه سطوح زیرکشت محقق شده است.

آنجفی ادامه داد: براساس آمار و ارقام بدست آمده ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن تولید گندم خواهیم داشت که براین اساس جز سال های مطلوب تولید است، پیش بینی اولیه به رغم آنکه پراکنش بارش مناسب نبود، ۱۳ میلیون تن بود که خوشبختانه تولید از برنامه فراتر رفته است.

معاون امور زراعت با بیان اینکه ۱۲ میلیون تن نیاز است که مراکز و سیوها خرید داشته باشند، گفت: اگر مدیریت در مصرف داشته باشیم، در شرایط فعلی در تولید گندم خودکفا هستیم، اما همیشه اعداد و ارقامی برای ذخایر گندم در کشور نگهداری می کنیم که براین اساس ۲ تا ۳ میلیون تن گندم وارد کشور می شود و از طرفی گندم وارداتی با داخلی به منظور ارتقای کیفیت و اختلاط صورت می گیرد.