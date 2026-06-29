نمایشگاه خوشنویسی همکاران رسانه ملی با عنوان «سطر سرخ عطش» با هدف تحریر ابیات و عبارات عاشورایی برای سومین سال پیاپی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی صداوسیما، درباره اهداف برگزاری نمایشگاه خوشنویسی «سطر سرخ عطش» اظهار کرد: این کارگاه هرساله با هدف گردهم‌آوردن همکاران خوشنویس سازمان برگزار می‌شود تا با کتابت اشعار و مضامین عاشورایی، جلوه‌ای از ارادت هنرمندانه به ساحت حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) به نمایش گذاشته شود. همچنین در صورت تمایل همکاران هنرمند، این آمادگی وجود دارد که در طول سال نیز نگارخانه سالن کوثر میزبان نمایشگاه آثار آنان باشد.

پاسداشت منزلت هنرمندان خوشنویس سازمان

وی تأکید کرد: در گذشته اطلاع دقیقی از شمار همکاران هنرمند و خوشنویس سازمان در دست نبود، اما اکنون با اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، جمع قابل‌توجهی از این چهره‌های هنری شناسایی شده‌اند. سال گذشته نیز حدود ۴۰ نفر از استادان برجسته خوشنویسی در میان همکاران شاغل در تهران شناسایی شدند که همگی در زمره استادان ممتاز و فوق‌ممتاز این عرصه قرار دارند.

مدیرکل روابط‌عمومی صداوسیما با اشاره به تسلط هنرمندان بر خطوط و قالب‌های متنوع خوشنویسی، تصریح کرد: اصلی‌ترین هدف ما از برگزاری این کارگاه، تکریم و پاسداشت هنرمندان خوشنویس سازمان صداوسیماست؛ اقدامی‌که بی‌تردید می‌تواند منشأ آثار فرهنگی ارزشمند نیز باشد. ما به حضور این هنرمندان می‌بالیم و بر آن هستیم که دیگران نیز با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان بیشتر آشنا شوند.

وی یادآور شد: تاکنون برگزاری این کارگاه و کتابت اشعار عاشورایی را با ایام محرم پیوند زده‌ایم، اما در تلاش هستیم تا در آینده، در مناسبت‌های دیگر نیز از ظرفیت ارزشمند خوشنویسان رسانه ملی بهره‌مند شویم.

هنرمندان خوشنویس تجلی سرمایه‌های انسانی صداوسیما

محسن شاکری‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما که به بازدید از کارگاه «سطر سرخ عطش» آمده بود، درخصوص این رویداد توضیح داد: باید از روابط‌عمومی سازمان به خاطر چنین ابتکاری تشکر کرد. با این اقدام ما با ظرفیت‌های همکاران آشنا می‌شویم و این اقدام هنر در هنر است. همکاران ما به‌واسطه کار در رسانه هنرمند هستند و از سوی دیگری به هنر خوشنویسی تسلط دارند و باید قدر این استعداد‌ها را بدانیم.

وی افزود: رسانه ملی از حیث نیروی انسانی مستعد، برجستگی ویژه‌ای دارد. زمانی که در قالب یک کارگاه شاهد حضور تعداد چشمگیر هنرمندان می‌شویم، تازه درک می‌کنیم که سازمان دارای سرمایه انسانی بالایی است. خوشنویسان رسانه ملی افرادی ممتاز و جزو اساتید هستند و باید به آنها افتخار کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما ادامه داد: من پیشنهاد می‌دهم نمایشگاهی از آثار هنرمندان رسانه ملی برگزار شود و بازدید برای عموم مردم آزاد باشد تا دیگران نیز از خلق زیبایی توسط کارکنان صداوسیما لذت ببرند.

وی در ادامه تأکید کرد که باید در مناسبت‌های دینی و ملی مختلف کارگاه‌های متنوع دیگری از سایر هنر‌هایی که همکاران صداوسیما به آن تسلط دارند، برگزار شود.

خوشنویسی هنر اصیل و مقدس ایرانی است

حبیب آقاحسنی، هنرمند خوشنویس اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما درخصوص برگزاری کارگاه «سطر سرخ عطش» و اهداف این رویداد توضیح داد: در این دوره رئیس رسانه ملی و مدیرکل روابط‌عمومی صداوسیما توجه ویژه‌ای به هنر خوشنویسی و ظرفیت‌های همکاران هنرمند نشان دادند. امسال نیز برای سومین سال در ایام محرم دور هم جمع شدیم تا ابیات و جملاتی که در وصف سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) وجود دارد را خوشنویسی کنیم.

وی گفت: پاسداشت حرکت عظیم عاشورا و حق‌جویی سیدالشهدا و زنده نگه داشتن این راه روشن یکی از اهداف ماست. از سوی دیگر خوشنویسی هنر اصیل و مقدس ایرانی است و توجه به آن می‌تواند اشتیاق همکاران هنرمند صداوسیما را بالا ببرد. اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما با این سه هدف در سه سال گذشته خوشنویسان را گرد هم جمع می‌کند و در طول سال نیز این توجهات وجود دارد.

توجه رسانه ملی به خوشنویسان شوق‌انگیز است

عبدالرضا حسینی گرکانی یکی از اساتید خوشنویسی حاضر در نمایشگاه که بالغ‌بر ۴۰ سال در این زمینه فعالیت داشته است، یکی از همکاران بازنشسته اداره‌کل امور کالاست. وی بر خطوط نستعلیق، ثلث، عثمانی، نی‌ریزی، محقق، رقعه، ریحان و کاپرپلیت انگلیسی تسلط دارد.

حسینی گرکانی درخصوص برگزاری رویداد «سطر سرخ عطش» اظهار کرد: اگر نگاهی جامع داشته باشیم می‌بینیم که قرآن اصالتی دارد که به دنبال آن چندین هنر دیگر به وجود آمده است.

این هنرمند تصریح کرد: به‌عنوان نمونه هنر تذهیب، خوشنویسی، جلدسازی و صفحه‌آرایی همه از حاشیه قرآن و با هدف زیباسازی کتاب آسمانی قرآن به وجود آمده‌اند. هنر خوشنویسی ظرفیت بالایی دارد و به هنری قدسی و آسمانی معروف است.

حسینی گرکانی با بیان اینکه در این دوره اداره‌کل روابط‌عمومی توجه ویژه‌ای به هنر خوشنویسی داشته است، افزود: این اقدام برای بسیاری از همکاران به‌ویژه افراد بازنشسته شوق‌انگیز است که قبلاً و زمانی که شاغل بوده‌ایم تجربه‌اش نکرده‌ایم.

خوشنویسی موجب آرامش روان می‌شود

سیدمصطفی حسینی، هنرمند خوشنویس بازنشسته صداوسیما که از دوران نوجوانی و دبیرستان به نقاشی و خوشنویسی پرداخته، عضو انجمن خوشنویسان است.

حسینی با بیان اینکه خوشنویسی برای مخاطب به دلیل ارتباط با معنا جذابیت دارد، گفت: خوشنویسی ازاین‌جهت جذاب است که معمولاً سخنان ارزشمند، اشعار، آیات قرآن و احادیث خوشنویسی می‌شوند. ابیات یا جملاتی که توسط خوشنویس پیاده‌سازی می‌شوند، در ذهن مخاطب بیشتر ماندگار می‌شوند و به دل می‌نشینند.

این هنرمند بیان کرد: خوشنویسی موجب آرامش روان می‌شود و ابتکار روابط‌عمومی‌برای توجه به این هنر می‌تواند همکاران صداوسیما را برای تمرین چنین هنر آرامش‌بخشی تشویق کند. از سوی دیگر فرهنگ غنی ما نیز می‌تواند با کمک خوشنویسی بهتر منتقل شود. انتخاب ایام محرم و نهضت عاشورای حسینی نیز برای گرد هم آمدن همکاران خوشنویس بسیار مناسب است. عاشورا به ما پیام مبارزه با ظلم و استقامت را یادآوری می‌کند و انتقال این پیام مهم از طریق خوشنویسی حتماً فرهنگ‌ساز است.

حسینی درخصوص خطوطی که به آن تسلط دارد نیز توضیح داد: من به خط نستعلیق و شکسته‌نستعلیق علاقه بسیاری داریم، اما به خطوط نسخ، ثلث و… هم می‌نویسم و معتقدم هرکدام از این خطوط زیبایی خاص خودش را دارد.

پیوند ناگسستنی بین خوشنویسی و ترسیم واقعه عاشورا

محمدمهدی منصف‌پور از شرکت‌کنندگان در کارگاه «سطر سرخ عطش» عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی انجمن خوشنویسان ایران اکنون به‌عنوان قائم‌مقام مرکز تحقیقات در سازمان صداوسیما شاغل است.

وی درخصوص گسترش فضای هنر و تأثیرپذیری آن از واقعه عاشورا اظهار کرد: میان هنر‌های مختلف ازجمله خوشنویسی و ترسیم واقعه عاشورا پیوند ناگسستنی وجود دارد. این پیوستگی در اشعار عاشورایی سپس خوشنویسی همان اشعار تجلی یافته است.

وی گفت: هرچقدر بتوانیم فضای خوشنویسی را با مفاهیم ارزشمندی مانند عاشورا نزدیک کنیم، فرهنگ عاشورایی را با زیبایی‌شناسی عجین کرده‌ایم و تأثیر آن بر مخاطب دوچندان می‌شود.

منصف‌پور که ۴۵ سال از عمرش را با هنر خوشنویسی مأنوس بوده، اضافه کرد: من قالب‌ها و خط‌های مختلفی را تجربه کرده‌ام و نستعلیق و شکسته‌نستعلیق را بیشتر می‌پسندم و قالب خطم نیز کتیبه و سیاه‌مشق است.

این هنرمند با تأکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه «سطر سرخ عطش» موجب آشنایی فضای عمومی همکاران صداوسیما با این هنر می‌شود، اظهار کرد: هنر خوشنویسی علاوه‌بر بعد زیبایی‌شناسی تأثیر روانی خوبی دارد. برگزاری چنین رویداد‌هایی در فضای فرهنگی مانند صداوسیما می‌تواند افراد را به آرامش برساند و از سوی دیگر با هنر ایرانی آشنا کند.

رسانه ملی به همکاران هنرمند بیشتر بها بدهد

حسین‌هاشمی از همکاران رادیو برون‌مرزی از دیگر هنرمندان خوشنویس حاضر در نمایشگاه «سطر سرخ عطش» بود. هاشمی‌که از سال ۷۰ خوشنویسی را با کار روی خطوط نستعلیق آغاز کرده است، درخصوص تأثیرپذیری خوشنویسی از واقعه عظیم عاشورا گفت: ما برای بیان مفاهیم مرتبط با عاشورا می‌توانیم با خطوط شکسته‌نستعلیق کار‌های هنرمندانه‌ای انجام دهیم و عمق حادثه را درک کنیم.

وی افزود: من در آثار عاشورایی سعی می‌کنم با رنگ و حرکت قلم رد خون را نشان دهم و از سوی دیگر با کمک ظرفیت‌های شکسته‌نستعلیق شمشیر حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) را یادآور شوم.

این هنرمند یادآوری کرد: به‌عنوان خط پایه من نستعلیق کار می‌کنم، اما به‌عنوان خط دوم شکسته‌نستعلیق را می‌پسندم و از اساتید بزرگ می‌آموزم. در دوره‌های قبلی نمایشگاه خوشنویسی سازمان نیز شرکت کردم و فکر می‌کنم رسانه ملی باید به همکاران هنرمندش بیشتر بها بدهد. در این دوره روابط‌عمومی همت کرده و هنرمندان را موردتوجه قرار داده و طبیعتاً انگیزه همه ما بیشتر شده است.

هاشمی تأکید کرد: به نظرم باید از خوشنویسی در پوستر‌ها و تیتراژ فیلم‌ها استفاده کنند. گاهی می‌بینم فیلم‌ها و سریال‌ها با خطوط کامپیوتری طراحی شده و از اصالت هنری خود دورند. پیشنهاد می‌کنم از ظرفیت هنرمندان سازمان در این زمینه استفاده شود. بسیاری از خوشنویس‌ها برای درآمد این کار را نمی‌کنند و بیشتر عاشق خوشنویسی هستند.

منبع: روابط‌عمومی رسانه ملی