کارشناسان معتقدند که موشک مستقیماً به بدن ماکان اصابت کرده و تنها یک لنگه کفش، کیف مدرسه و بخشی از وسایل شخصی او در محل حادثه باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و دفاع از خاک و ناموس ایرانی بود، علاوه بر مراکز نظامی و زیرساختی، اخبار تلخی نیز از شهادت شماری از غیرنظامیان منتشر شد؛ اخباری که هر یک روایت مستقلی از خسارتهای انسانی جنگ را به تصویر میکشید.
یکی از این روایتها که برای همه ملت ایران دردناک و سخت بود، مربوط به ماکان نصیری، دانشآموز مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب است؛ دانشآموزی که به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، در جریان حمله موشکی آمریکا به شهادت رسید و شدت انفجار به اندازهای بود که پس از ماهها جستوجو، تنها برخی وسایل شخصی او پیدا شد.
خبر بسیار تلخ بود؛ اما واقعیت داشت، هفته گذشته بود که رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این حادثه اعلام کرد که مدرسه شجره طیبه در زمان وقوع حمله میزبان صدها دانشآموز و دهها نفر از اعضای کادر آموزشی بود. به گفته وی، حمله در میانه روز و در حالی رخ داد که فعالیتهای آموزشی جریان داشت و انفجار ناشی از اصابت موشک، خسارت گستردهای به ساختمان وارد کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته بود س از وقوع حادثه، گروههای امدادی، پزشکی قانونی و نیروهای تخصصی عملیات گستردهای را برای شناسایی پیکر جانباختگان آغاز کردند؛ بیش از ۱۰۰ آزمایش ژنتیکی (DNA) انجام شد، اما هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری به دست نیامد.
به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، کارشناسان معتقدند که موشک مستقیماً به بدن این دانشآموز اصابت کرده و تنها یک لنگه کفش، کیف مدرسه و بخشی از وسایل شخصی او در محل حادثه باقی مانده است! این حادثه واقعا یکی از تلخترین پروندههای مربوط به جنگ رمضان است.
در اظهارات رئیس کل دادگستری هرمزگان یک نام به چشم میخورد، تاماهاوک؛ از موشک کروز «تاماهاوک» به عنوان سلاح مورد استفاده در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب نام برده شده است. تاماهاوک یکی از شناختهشدهترین موشکهای کروز ساخت ایالات متحده به شمار میرود که از دهه ۱۹۸۰ وارد خدمت نیروی دریایی آمریکا شد و تاکنون در بسیاری از عملیاتهای نظامی این کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
این موشک توسط شرکت ریتیون توسعه یافت و در طول چند دهه گذشته بارها ارتقا یافته است. نسلهای جدید تاماهاوک علاوه بر افزایش دقت، امکان تغییر مسیر در میانه پرواز، دریافت اطلاعات جدید و حمله به اهداف از پیش تعیینشده یا اهدافی که در حین عملیات شناسایی میشوند را نیز دارند.
برد تاماهاوک بسته به نوع آن بین حدود ۱۲۰۰ تا بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر اعلام شده است. این موشک میتواند از ناوشکنها، رزمناوها و زیردریاییها شلیک شود و بدون نیاز به حضور هواپیماهای رزمی در آسمان منطقه هدف، صدها یا هزاران کیلومتر را طی کند.
سرعت آن کمتر از سرعت صوت است، اما به دلیل پرواز در ارتفاع بسیار پایین، استفاده از مسیرهای پیچیده و سامانههای هدایت پیشرفته، رهگیری آن دشوارتر از بسیاری از موشکهای دیگر است. تاماهاوک برای هدایت از ترکیبی از سامانه ناوبری اینرسی، GPS، سامانه تطبیق عوارض زمین و سامانه تطبیق تصاویر استفاده میکند. همین موضوع باعث شده است که این موشک بتواند با دقت بالا به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کند.
در دکترین نظامی آمریکا، تاماهاوک بیشتر برای حمله به اهداف راهبردی مورد استفاده قرار میگیرد. این موشک معمولاً در ساعات ابتدایی عملیاتهای نظامی شلیک میشود تا سامانههای دفاعی و مراکز فرماندهی دشمن را از کار بیندازد.
از جمله اهدافی که معمولاً توسط این موشک هدف قرار میگیرند میتوان به این موارد اشاره کرد: مراکز فرماندهی و کنترل، پایگاههای هوایی، سامانههای پدافند هوایی، سایتهای راداری، انبارهای مهمات، مراکز ارتباطی و مخابراتی، سکوهای پرتاب موشک، تأسیسات زیرساختی و لجستیکی، مراکز نگهداری تجهیزات نظامی و برخی مراکز صنعتی و تأسیسات حساس؛ البته باید در میان این اهداف ذکرشده نام مدارس و محل تجمع کودکان را هم ذکر کنیم.
نکته دردناک آنجاست که به دلیل قدرت بالای سرجنگی، اصابت مستقیم تاماهاوک میتواند خسارت بسیار سنگینی ایجاد کند و ساختمانهای مستحکم را نیز تخریب کند.
تاماهاوک طی بیش از سه دهه گذشته در بسیاری از عملیاتهای نظامی آمریکا به کار گرفته شده است. در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، صدها فروند از این موشک برای حمله به اهداف عراقی شلیک شد.در حملات ناتو به یوگسلاوی نیز این موشک نقش مهمی در انهدام مراکز فرماندهی و زیرساختهای نظامی ایفا کرد. در ادامه، آمریکا در جنگ افغانستان، حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، عملیات نظامی در لیبی و چندین مرحله حمله به اهدافی در سوریه نیز از تاماهاوک استفاده کرد.
ویژگی مشترک بیشتر این عملیاتها آن بود که تاماهاوک در موج نخست حملات شلیک میشد تا پیش از ورود جنگندهها، سامانههای دفاعی و مراکز حساس طرف مقابل تضعیف شوند؛ در جنگ رمضان هم در نخستین ساعات تجاوز به ایران از این موشک استفاده شد؛ اما نه برای هدفقرار دادن اهداف راهبردی و نظامی، بلکه برای شهادت ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب!
کارشناسان نظامی معتقدند اهمیت این موشک تنها به قدرت تخریب آن محدود نمیشود؛ امکان شلیک از فاصله بسیار دور، دقت بالا، قابلیت برنامهریزی مسیر پرواز، عبور از موانع طبیعی و کاهش خطر برای نیروهای مهاجم، از مهمترین ویژگیهایی است که تاماهاوک را به یکی از اصلیترین ابزارهای حملات دورایستا تبدیل کرده است؛ به ویژگیها دقت کنید؛ یکی از این ویژگیها دقت بالا برخورد موشک به هدف است. این یعنی تاماهاوک با اطلاع قبلی به مدرسه ماکان و رفقای شهیدش برخورد کرده است.
پرونده شهادت ماکان نصیری، دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، از تلخترین روایتهای جنگ اخیر به شمار میرود. بر اساس اظهارات رئیس کل دادگستری هرمزگان، شدت انفجار به اندازهای بوده که پس از ماهها جستوجو، تنها وسایل شخصی این دانشآموز پیدا شده و پرونده این حادثه اکنون در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارد.