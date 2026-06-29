باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تشکیل کارگروه تخصصی برای رفع موانع زیرساختی خرید سهمیه سبوس خردادماه خبر داد و گفت: تمامی تعاونیها و شرکتهای مربوطه موظفند فرآیند خرید را حداکثر تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ تکمیل کنند تا زنجیره تأمین خوراک دام با اختلال جدی مواجه نشود.
او ضمن تأکید بر حساسیت تأمین بهموقع نهادههای دامی، افزود: اختلالات پیشآمده در سامانههای پرداخت نباید به معیشت دامداران و واحدهای تولیدی آسیب بزند؛ از این رو کارگروه تخصصی با بررسی فنی چالشها، تدابیر جایگزین و مهلت معین را برای جبران این وقفه مصوب کرده است.
نگهدار گفت: تمام دستگاههای اجرایی و تشکلهای ذیربط موظفند همکاری لازم را برای تسریع در رفع این مشکل به عمل آورند تا خوراک مورد نیاز دامها با کمبود روبهرو نشود.