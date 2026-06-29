باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری مدیرکل غله مازندران با اشاره به روند توزیع آرد نانوایی‌ها در سطح استان، گفت: بیش از ۸۰ درصد سهمیه آرد نیمه نخست تیرماه شهرستان‌های استان تاکنون توزیع شده و مابقی نیز مطابق برنامه زمان‌بندی در اختیار نانوایی‌ها قرار خواهد گرفت تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

او با اشاره به وضعیت تأمین گندم در استان افزود: با توجه به روند مطلوب خرید تضمینی گندم در کشور و تأمین گندم مورد نیاز از طریق سایر استان‌ها، روند تأمین این کالای راهبردی به‌صورت مطلوب در حال انجام است و خوشبختانه موجودی گندم استان در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.

جعفری در پایان با تأکید بر استمرار نظارت بر فرآیند ذخیره‌سازی و توزیع آرد، هماهنگی مستمر با عوامل اجرایی و رسیدگی به مسائل و مطالبات نانوایان، گفت: هدف اصلی، حفظ آرامش بازار، تأمین مستمر کالا‌های اساسی و ارائه خدمات مطلوب به مردم است و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان با تمام ظرفیت در مسیر تحقق این هدف گام برمی‌دارد.