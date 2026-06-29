دیوان عالی آمریکا درخواست تجدیدنظر رئیس جمهور این کشور در یک پرونده سوءاستفاده جنسی را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه تصمیم گرفت درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تجدیدنظر در حکم هیئت منصفه دادگاه فدرال نیویورک مبنی بر اعطای ۵ میلیون دلار به نویسنده‌ ای. جین کارول به دلیل سوءاستفاده جنسی و بدنام شدن توسط ترامپ را رد کند.

درخواست تجدیدنظر رئیس جمهور ایالات متحده در مورد حکم ماه مه ۲۰۲۳ نیز قبلاً توسط دادگاه تجدیدنظر فدرال در نیویورک در سال گذشته رد شده بود و درخواست‌های تجدیدنظر او در مورد جریمه ۸۳.۳ میلیون دلاری دیگر در پرونده افترا که کارول در سال ۲۰۱۹ مطرح کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در ماه سپتامبر به همان اندازه ناموفق بود. انتظار می‌رود وکلای ترامپ در روز‌های آینده در مورد حکم ۸۳.۳ میلیون دلاری در دیوان عالی ایالات متحده تجدیدنظر کنند.

ترامپ از زمانی که کارول، ستون‌نویس سابق مجله Elle، گزیده‌ای از خاطرات خود را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد که در آن اعلام می‌کرد ترامپ حدود سال ۱۹۹۶ در اتاق پرو فروشگاه برگدورف گودمن در منهتن به او تجاوز کرده است، با او درگیر بوده است. ترامپ ادعاهای کارول را رد کرد و اظهار داشت که او در مورد اتهامات، هم در سال ۲۰۱۹، زمانی که هنوز دوره اول ریاست جمهوری خود را می‌گذراند و هم در سال ۲۰۲۲ دروغ گفته است.

وزارت دادگستری تحقیقات جنایی را علیه کارول، همانطور که علیه چندین مخالف دیگر رئیس جمهور جمهوری‌خواه انجام داده است، آغاز کرده است. این تحقیقات که در ماه مه فاش شد، بر این موضوع متمرکز بود که آیا کارول در شهادت مربوط به دو دعوی مدنی که علیه ترامپ برنده شد، مرتکب شهادت دروغ شده است یا خیر.

پرونده‌ای که منجر به حکم ۵ میلیون دلاری شد، مربوط به اظهارات ترامپ در سال ۲۰۲۲ بود، زمانی که ادعای کارول را در پستی در رسانه‌های اجتماعی "حقه" و "کلاهبرداری" خواند.

کارول از ترامپ در دادگاه فدرال منهتن شکایت کرد. اعضای هیئت منصفه در سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفتند که تایید کنند ترامپ از کارول سوءاستفاده جنسی کرده و او را بدنام کرده است و ۵ میلیون دلار غرامت به او اعطا کردند. آنها متوجه نشدند که ترامپ، آنطور که کارول ادعا کرده بود به او تجاوز کرده است یا نه.

منبع: رویترز