باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم با آیت‌الله علوی بروجردی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار ضمن قدردانی از نگاه دقیق، پیگیرانه و آگاهانه آیت‌الله علوی بروجردی نسبت به عملکرد دولت و تحولات جاری کشور، اظهار داشت: دیدگاه‌ها و نظرات جنابعالی برای بنده بسیار ارزشمند و راهگشاست؛ چرا که کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحلیل‌ها و نگاه‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر شناخت دقیق مسائل و اقتضائات روز است.

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت توجه به واقعیات موجود در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در فضای عمومی و اجتماعی کشور، افزود: متأسفانه برخی مواضع و اظهارنظرها، به‌ویژه از سوی برخی از افراد و شخصیت‌ها، به گونه‌ای است که گویی با واقعیت‌های امروز جامعه و تحولات محیط داخلی و بین‌المللی فاصله دارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و مطالبات کنونی کشور باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تشریح تلاش‌های دولت برای پیشبرد امور کشور و تثبیت دستاوردهای ارزشمند نیروهای مسلح از مسیر دیپلماسی و تعاملات سازنده بین‌المللی، نسبت به اقدامات برخی جریان‌ها برای خدشه‌دار کردن وحدت و انسجام داخلی و اخلال در روند مذاکرات ابراز نگرانی کرد.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: برخی افراد و جریان‌ها نه تنها با سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی در مسیر پیشبرد منافع ملی تلاش می‌کنند روندهای سازنده را با مشکل مواجه کنند، بلکه از طرح اتهامات ناروا، برچسب‌زنی و نسبت دادن عناوینی همچون ضد ولایت، ضد دین و وطن‌فروش، به دولت و اعضای تیم مذاکره‌کننده نیز ابایی ندارند؛ در حالی که همه تلاش دولت معطوف به تأمین منافع ملی، حفظ عزت کشور و بهبود شرایط زندگی مردم است.

آیت‌الله علوی بروجردی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور در اداره کشور در شرایط حساس و دشوار کنونی، از صبر و سعه‌صدر دولت در برابر برخی بی‌مهری‌ها و هجمه‌ها تقدیر کرد.

این مرجع تقلید با اشاره به پیچیدگی‌های شرایط داخلی و بین‌المللی اظهار داشت: اداره کشور در وضعیت کنونی کار آسانی نیست و به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و فضلای حوزه علمیه قم، مدیریت امور کشور در این شرایط دشوار، بهتر از این امکان‌پذیر نبود. مهم آن است که مسئولان واقعیت‌ها را به درستی درک کرده و بر اساس شرایط موجود تصمیم‌گیری کنند.

آیت‌الله علوی بروجردی با تأکید بر اینکه تحقق آرمان‌ها و اهداف بلند نیازمند توجه همزمان به واقعیات و امکانات موجود است، افزود: گاهی میان آرزوها و واقعیت‌ها فاصله وجود دارد و هنر مدیریت آن است که بر پایه واقعیت‌ها، بهترین تصمیم ممکن اتخاذ شود.

این مرجع تقلید همچنین مسئولیت‌پذیری رئیس‌جمهور در پیشبرد مذاکرات را شجاعانه و قابل تقدیر دانست و گفت: شما وظیفه و مسئولیت خود را انجام داده‌اید؛ اینکه طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد یا نباشد و یا برخی در داخل کشور مانع‌تراشی کنند، موضوعی خارج از مسئولیت شماست. آنچه اهمیت دارد انجام تکلیف و تلاش صادقانه برای تأمین منافع کشور و مردم است.

آیت‌الله علوی بروجردی با اشاره به بازتاب‌های بین‌المللی تحولات اخیر تصریح کرد: اقدام دولت در بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی موجب شده است که امروز در افکار عمومی جهانی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان طرفی منطقی، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از دست برتر سیاسی شناخته شود.

این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه شخصیت‌های اثرگذار و اصلاح‌گر در طول تاریخ ایران و جهان اسلام همواره با مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی مواجه بوده‌اند، اظهار داشت: یکی از عوامل مهم موفقیت مکتب تشیع در طول تاریخ، بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌ها بوده است. هر اندازه بتوانیم از فرصت‌های پیش‌رو برای تأمین منافع کشور استفاده کنیم، به همان میزان در مسیر پیشرفت و توسعه موفق‌تر خواهیم بود و نباید فرصت‌ها را از دست داد.

آیت الله علوی بروجردی همچنین با تأکید بر نقش منافع ملی در مناسبات بین‌المللی خاطرنشان کرد: در نظام روابط بین‌الملل امروز، آنچه تعیین‌کننده است نه حب و بغض‌های شخصی یا سیاسی، بلکه تأمین منافع کشورهاست. هنر دیپلماسی آن است که بتواند بیشترین منافع را برای ملت به ارمغان آورد و این مهم با تدبیر، عقلانیت و گفت‌وگو حاصل می‌شود، نه صرفاً با شعار.

این مرجع تقلید در پایان با تأکید بر اولویت منافع مردم و رفاه عمومی گفت: باید در همه تصمیمات، منافع ایران و مردم ایران در صدر توجه قرار گیرد. هر اندازه مردم از رفاه، آرامش و امید بیشتری برخوردار باشند، پایه‌های نظام نیز مستحکم‌تر خواهد بود. مردم سرمایه اصلی کشور هستند و در طول دهه‌های گذشته با وجود دشواری‌ها و مشکلات فراوان، نجیبانه پای کشور و نظام ایستاده‌اند. قدر این همراهی و ایستادگی را باید دانست و همواره در جهت تأمین مطالبات و بهبود زندگی آنان تلاش کرد.