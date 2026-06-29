باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه انصاری در دویست و نود و ششمین نشست شورای معاونان و مدیران این سازمان اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت تولید و همگامی با استاندارد‌های جهانی، لازم است نسل جدیدی از رویکرد‌های استانداردسازی که مبتنی بر مقررات فنی است، به‌تدریج جایگزین استاندارد‌های اجباری شود.

وی با اشاره به اهمیت تبیین این رویکرد تحولی افزود: گفتمان‌سازی درباره اجرای مقررات فنی باید در دستور کار قرار گیرد و این هدف با همکاری تولیدکنندگان، انجمن‌ها، تشکل‌های تخصصی و افزایش آگاهی عمومی در جامعه قابل تحقق خواهد بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر ضرورت همدلی و همراهی همه بخش‌های سازمان و تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تحقق این برنامه تأکید کرد و گفت: رویه‌های استاندارد نیز باید متناسب با شرایط و نیاز‌های روز بازنگری و به‌روزرسانی شوند.

انصاری بر مدیریت و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان در استان‌ها تأکید کرد و افزود: با انجام قابلیت‌سنجی و اولویت‌بندی نیاز‌های استان‌ها، باید نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای اقدام شود.

در ادامه این نشست نیز گزارشی از وضعیت شناسنامه‌ای تجهیزات آزمایشگاهی در استان‌ها ارائه شد و پیشنهاد‌هایی در زمینه نظارت بر اجرای استاندارد تأسیسات گاز مایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.