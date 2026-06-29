باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی عصر امروز در جلسه شورای اداری استان همدان ضمن قدردانی از مدیران و همراهی مردم در شرایط بحرانی کشور و با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در توسعه کشور، اظهار کرد: موفقیتهای بهدستآمده بدون همراهی مردم امکانپذیر نبود و امیدواریم شرایط پیشرو در ادامه به نفع مردم و کشور رقم بخورد.
وی با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال افزود: امروز بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان بر پایه فناوری شکل گرفتهاند و لازم است از ظرفیتهای موجود برای توسعه این بخش بیشترین بهرهبرداری صورت گیرد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه فناوری بهطور مستمر در حال تحول است، گفت: توسعه ارتباطات ثابت و سیار، گسترش فیبر نوری، فناوری نسل پنجم تلفن همراه و پوشش ارتباطی روستاها از محورهای اصلی برنامههای وزارت ارتباطات است.
وی همچنین با اشاره به راهاندازی مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال و مرکز تولید محتوا در همدان، ابراز امیدواری کرد این الگو در سایر استانهای کشور نیز اجرا شود.
هاشمی با تأکید بر ضرورت پایداری خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران، خدمات ارتباطی کشور بدون وقفه ادامه یافت و این امر نقش مهمی در حفظ ارتباط مردم و تداوم ارائه خدمات داشت.
وی بر ضرورت تلاش جهادی برای تقویت اقتصاد و توسعه زیرساختهای کشور تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها باید با همافزایی و همکاری، زمینه خدمترسانی بهتر به مردم را فراهم کنند.
وزیر ارتباطات عنوان کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش فناوریهای نوین و حفظ پایداری ارتباطات از مهمترین اولویتهای دولت در مسیر خدمترسانی به مردم است و به جد پیگیری میشود.