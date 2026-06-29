حکم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی کشور با دستور رئیس قوه قضاییه به ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان به نفع بازنشستگان وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با دستور رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی کشور پس از سال‌ها توقف اجرا شد و در نتیجه آن، ۸۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان از محل اجرای مطالبات شرکت پتروشیمی جم احیا و به صندوق‌های بازنشستگی بازگردانده شد.

 به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم، (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و به‌عنوان تأمین‌کننده) و یکی از شرکت‌های پتروشیمی (به‌عنوان مصرف‌کننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرد.

پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.

با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکت‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست شد.

در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوان عالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامه‌ای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.

با این حال پس از صدور رای قطعی پرونده، بدلایل مختلف، حکم صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً رئیس قوۀ قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر کرد.

در نهایت، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه در راستای اجرای حکم قطعی، مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر را با هدف وصول بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم برگزار کرد. در نتیجه این فرآیند، ۸۶ هزار میلیارد تومان به ارزش دارایی‌های متعلق به بازنشستگان افزوده شد.

پیش از برگزاری مزایده، هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارزش اعیان و تمامی تأسیسات شرکت پتروشیمی مهر ـ بدون احتساب عرصه متعلق به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ـ را ۸۶۲ هزار و ۶۰۷ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۸۱ ریال، معادل حدود ۴۸۹ میلیون و ۶۱۷ هزار دلار، برآورد کرده بود.

با توجه به اینکه اموال در مزایده به فروش نرسید، بنا بر درخواست محکوم‌له و مطابق مقررات اجرای احکام، این دارایی‌ها در ازای بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم به این شرکت واگذار شد.

گفتنی است روز گذشته نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر اجرای این حکم و برگزاری مزایده، از رئیس قوه قضاییه به دلیل پیگیری ویژه پرونده و استیفای حقوق بازنشستگان تقدیر کرده بود.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، اجرای حکم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۰۹ تير ۱۴۰۵
حقوق معوقه فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی چی شد؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
دلار را چند در نظر گرفتن؟!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
مبارکه
ولی حساب کن یک ریالش برسه به یه بازنشسته !!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
عجب عجب
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
انشاالله بابت بازنشستگان هزینه شودبه خصوص هزینه های درمانی که ازفروردین ماه هنوزهزینه بیمه تکمیلی پرداخت نشده
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
سهام ارزش مالکانه برگه الکی به ما دادن چی شد ؟ چرا نمیره تو بورس ؟
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
به سازمان بازرسی بگین برن حساب کتاب های صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته اشو بررسی کنن
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمدطهماسبی
۲۰:۰۵ ۰۸ تير ۱۴۰۵
در حالت ایده آل،معنی این خبر اینه که معیشت بازنشستگان قراره بهتر خواهد شد
اما چیزی که اتفاق می افته،با ایجاد یک رانت و چنتا امضا صوری این مبلغ بین چند شرکت،در اصل بین چند نفر تقسیم میشه و کمک میکنه به گرانی و تورم
عدد خوبیه و میشه ی تکان اساسی به تورم داد.
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
حالا فقط خدا میداند با این ثروت عظیم چند صد میلیون دلار خریده اند بقیمت آن موقع شاید بیست و سی هزار تومان تاکنون که قیمت به بالای صد و ففتاد هزار تومان رسیده است .شاید ممکن است چند برابر این پولها را از نرخ دلار درآورده اند
۲
۱۲
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