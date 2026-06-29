به علت شکستگی خط لوله، آب آشامیدنی ۵ هزار نفر دچار افت فشار و قطعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به علت شکستگی خط لوله انتفال آب از سد جگین به بشاگرد، آب آشامیدنی، روستا‌های بخوان، جگدان، علی آباد، گرو، دهندر شه بابک و شهرک‌های امام خمینی، ولیعصر و امام حسین در شهر سردشت دچار افت و قطعی شده است.

اکنون آبرسانی به این روستاها و شهر سردشت با تانکر صورت می گیرد.

میلاد محبی معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: خط لوله سد جگین به بشاگرد در محدوده رودخانه یاماهی به علت فرسودگی دچار شکستگی شده است و این افت و قطعی آب در روستاها و شهر بشاگرد به علت این موضوع بوده است.

این روستا‌ها ۵ هزار نفر جمعیت دارند.

معاون بهره برداری شرکت اب و فاضلاب هرمزگان گفت:عملیات تعمیرات و اصلاح خط انتقال از ساعت شش بامداد فردا ۹ تیر آغاز می‌شود.

محبی افزود: این عملیات در مدت ۴۸ ساعت اجرا می‌شود.

وی گفت: در این مدت آبرسانی به این روستا‌ها از منابع چاه‌ها و چشمه‌های منطقه و تانکر‌های آبرسان سیار تامین می‌شود.