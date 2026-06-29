باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت خاص برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر قائد و رهبر شهید ایران اسلامی، اظهار کرد: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، یک پویش جهانی در محکومیت تروریسم و کنشگری فعال علیه جنایات محور آمریکایی-صهیونی است و ملت قدرشناس و ولایتمدار، همراه با محبان آن رهبر عالیقدر در سایر کشور‌های جهان، حماسه‌ای بزرگ به نمایش خواهد گذاشت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به برنامه‌های ارتش در این مراسم ملی اشاره و بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در تداوم مجاهدت در میدان، در حماسه حضور ملت، در مراسم بدرقه رهبر شهید مشارکت خواهد داشت و مهیای حضور و نقش‌آفرینی شایسته برای تأمین امنیت کشور، خدمت‌رسانی و تشریفات مراسم استقبال از میهمانان خارجی شده است.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین خبر از ارتقای امنیت مرز‌های زمینی و هوایی کشور داد و تصریح کرد: با گسترش یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرز‌های کشور، امنیت مرز‌های زمینی تقویت شده و نیروی پدافند هوایی نیز با پایش مستمر آسمان ایران اسلامی، ضمن تقویت امنیت فضای کشور، ترافیک هوایی کشور را در ایامی که رفت و آمد‌ها و پرواز‌های خارجی افزایش می‌یابد، کنترل خواهد کرد. همچنین نیرو‌های هوایی و دریایی ارتش نیز در آمادگی کامل قرار دارند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه ارتش با تاسیس ۴ زائرشهر در داخل و اطراف تهران به زائران و شرکت کنندگان در مراسم، خدمات اسکان، پذیرایی و بهداشتی درمانی ارایه می‌دهد، گفت: همچنین یگان‌های بالگردی و گروه‌های امدادی هوانیروز ارتش نیز در مسیر‌های پرتردد، آماده ارائه خدمات درمانی و فوری به زائران هستند. بیمارستان‌های شهری و سیار ارتش هم با تجربه عملیاتی در جنگ و اربعین، با استقرار گروه‌های‌های پزشکی در مصلی تهران و مسیر‌های تردد زائران، انواع خدمات درمانی فوری را به نیازمندان ارائه خواهند داد.

وی یادآور شد: یگان‌های پشتیبانی و آمادگاه‌های ارتش، در حوزه حمل‌ونقل، تأمین نیازمندی‌های آمادی، آب آشامیدنی، یخ و ارائه خدمات رفاهی اقامتی، در خدمت زائران خواهند بود و امکانات لازم را در اختیار موکب‌ها و زائرسرا‌ها قرار خواهند داد.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران درخصوص اقدامات فرهنگی- رسانه‌ای ارتش در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب نیز بیان کرد: تجدید بیعت ارتش با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، پویش ختم میلیونی سوره مبارکه فجر در بدرقه نفس مطمئنه انقلاب، تولید و انتشار میلیونی محتوا در سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی با عبارت «بدرقه تا بهشت»، پخش مستند‌های تلویزیونی ارتش ولایتمدار، برگزاری مراسم عزاداری و حرکت دسته‌های عزاداری در پادگان‌ها و شهرک‌های سازمانی ارتش در سراسر کشور، حضور هیئات عزاداری ارتش در مراسم تشییع و مشارکت بیش از ۱۰ هزار نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی ارتش در پوشش «خادمانِ ولی» در موکب‌ها و زائرسراها، بخشی از اقدامات فرهنگی ارتش در این مراسم ملی خواهد بود.

سرتیپ اکرمی‌نیا درباره تدارکات درنظر گرفته شده برای واپسین پرواز قائد شهید ملت، گفت: یگان آشیانه جمهوری اسلامی ایران، این همراهان امین و صدیق رهبر شهید انقلاب، مهیای واپسین پرواز و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید از تهران به قم، عتبات عالیات و مشهد مقدس شده‌اند.

منبع: ارتش جمهوری اسلامی ایران