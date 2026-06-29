وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، این رژیم از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه مدعی شد که اسرائیل «هیچ جاه‌طلبی ارضی در لبنان ندارد» اما «تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، حتی یک میلی‌متر هم عقب‌نشینی نخواهد کرد»!

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که بعید است اسرائیل مناطق دیگری در جنوب لبنان را فراتر از دو موقعیتی که در یک برنامه آزمایشی برای کنترل ارتش لبنان گنجانده شده است، ترک کند.

وی ادعا کرد: «مردم نباید نفس خود را حبس کنند و از خود بپرسند که مکان بعدی که اسرائیل از آنجا در لبنان عقب‌نشینی خواهد کرد کجاست، زیرا این اتفاق تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، رخ نخواهد داد.»

کاتس در مورد روستا‌های مرزی مدعی شد که «واضح است که روستا‌های شیعه‌نشین در امتداد خط تماس باید ناپدید شوند تا از مرز اسرائیل در برابر حزب‌الله محافظت شود.»

 او ادعا کرد که در بخش‌های غربی و مرکزی جنوب لبنان «تقریباً ۱۰۰٪ تخریب در روستا‌های امتداد خط تماس» وجود دارد، در حالی که در بخش شرقی «۷۳٪ روستا‌ها تخریب شده‌اند».

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
پس چی شد ما که با مذاکره خیلی بیشتر از زدن قرار بود به دست بیاریم
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
عطا
۲۱:۱۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
ارتش و سپاه قهرمان اگر اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشوند موشکبارانشون کنید
۸
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
چرا زمانی که حزب الله در طی دوسال پس از شهادت سیدحسن نصرالله با شما غاصبان صهیونیستی، جنگی نداشت، باز هم به لبنان حمله می کردید؟!
شما وحشیانی بدعهد، دروغگو و خبیث هستید.
۸
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
برادر عزیزم
وعده الهی نزدیک است.
انشاالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
چه قدرتی
آرزو داشتم مقامات ایران هم این طوری جلو دشمن باشن
۵
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
ایالت آمریکاعه
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