باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه مدعی شد که اسرائیل «هیچ جاه‌طلبی ارضی در لبنان ندارد» اما «تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، حتی یک میلی‌متر هم عقب‌نشینی نخواهد کرد»!

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که بعید است اسرائیل مناطق دیگری در جنوب لبنان را فراتر از دو موقعیتی که در یک برنامه آزمایشی برای کنترل ارتش لبنان گنجانده شده است، ترک کند.

وی ادعا کرد: «مردم نباید نفس خود را حبس کنند و از خود بپرسند که مکان بعدی که اسرائیل از آنجا در لبنان عقب‌نشینی خواهد کرد کجاست، زیرا این اتفاق تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، رخ نخواهد داد.»

کاتس در مورد روستا‌های مرزی مدعی شد که «واضح است که روستا‌های شیعه‌نشین در امتداد خط تماس باید ناپدید شوند تا از مرز اسرائیل در برابر حزب‌الله محافظت شود.»

او ادعا کرد که در بخش‌های غربی و مرکزی جنوب لبنان «تقریباً ۱۰۰٪ تخریب در روستا‌های امتداد خط تماس» وجود دارد، در حالی که در بخش شرقی «۷۳٪ روستا‌ها تخریب شده‌اند».

منبع: الجزیره