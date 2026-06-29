باشگاه خبرنگاران جوان - «نصیف جاسم الخطابی» استاندار کربلای معلا، شب گذشته با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران که برای انجام یک سفر رسمی به عراق سفر کرده است، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، استاندار کربلا ضمن خوشامدگویی به وزیر امور خارجه و هیات همراه، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و تعداد زیادی از مردم ایران در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را تسلیت گفت و از استقامت و پایداری ملت ایران در برابر هجوم وحشیانه آمریکایی-صهیونیستی تمجید کرد.

استاندار کربلا با قدردانی از تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای فراهم آوردن امکان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، آمادگی کامل دستگاه‌ها و مراجع محلی استان کربلا را برای میزبانی شایسته زائران و تشییع‌کنندگان اعلام کرد.

وزیر امور خارجه با تشکر از دولت عراق و استاندار کربلا به‌خاطر اهتمام نسبت به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در عتبات عالیات، ابراز اطمینان کرد که این رویداد عظیم موجب برکات فراوان برای امت اسلامی به‌ویژه دو ملت بزرگ عراق و ایران خواهد بود.

در این دیدار، درباره نحوه برگزاری مراسم و امکانات و ظرفیت‌های مورد نیاز برای این امر، تبادل نظر شد و مقرر گردید هماهنگی‌های لازم در این زمینه از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد و کنسولگری‌های ایران در کربلا و نجف اشرف ادامه یابد.

منبع: ایرنا