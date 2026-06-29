باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های ملی آلمان و پاراگوئه در چارچوب مرحلهی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد سه شنبه ساعت ۰۰:۰۰ در ورزشگاه ژیلت ( بوستون) به مصاف یکدیگر می روند.
تیم ملی آلمان پس از ۱۲ سال انتظار، بار دیگر به مرحله حذفی جام جهانی برگشته؛ آخرین بازی حذفی که آلمان انجام داده، فینال جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل بود. جایی که گل ماریو گوتزه در وقتهای اضافه، پیروزی ۱-۰ مقابل آرژانتین و چهارمین قهرمانی جهان را برای این تیم به ارمغان آورد. آنها از ۹ بازی اخیر خود در مرحله حذفی، ۸ بازی را بردهاند و تنها شکستشان با نتیجه ۱-۰ مقابل اسپانیا در نیمهنهایی سال ۲۰۱۰ بوده است.
شاگردان یولیان ناگلزمان با وجود انتقادهایی که پس از لغزش مقابل اکوادور با آن روبهرو شدند، همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشوند و امیدوارند با تکیه بر ستارههایی مانند فلوریان ویرتز، جمال موسیالا و کای هاورتز، به جمع ۱۶ تیم برتر راه پیدا کنند.
در آن طرف، تیم ملی پاراگوئه پس از شروعی ناامیدکننده و شکست ۴-۱ مقابل ایالات متحده، بازگشت خوبی به مسابقات داشت؛ آنها سپس با وجود اخراج میگل آلمیرون، ترکیه را ۱-۰ شکست دادند و در ادامه مقابل استرالیا به تساوی بدون گل رسیدند.
پاراگوئه برای پنجمین بار در تاریخ خود به مرحله حذفی جام جهانی رسیده، اما از پنج حضور قبلی تنها یکبار موفق به صعود شده است. آن صعود تنها دیدار آنها مقابل تیمی غیراروپایی در مراحل حذفی بود؛ جایی که در سال ۲۰۱۰ در مرحله یکهشتم نهایی، در ضربات پنالتی ژاپن را شکست دادند.
نکته قابل توجه این است که پاراگوئه در پنج بازی خود در مراحل حذفی جام جهانی هنوز موفق به گلزنی نشده است؛ آماری که طولانیترین روند بدون گل در تاریخ این مرحله از رقابتها به شمار میرود.
به هر حال باید دید کدامیک از تیم های آلمان و پاراگوئه می تواند به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند.