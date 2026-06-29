باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قطر روز دوشنبه به عنوان یک اقدام امنیتی احتیاطی در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های دریایی غیرتجاری را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.

وزارت حمل و نقل قطر در بیانیه‌ای از همه مالکان و کاربران کشتی‌های دریایی - از جمله قایق‌های تفریحی، قایق‌های ماهیگیری، جت اسکی و شناور‌های مشابه - خواست تا بلافاصله تا اطلاع ثانوی، دریانوردی و فعالیت‌های دریایی خود را متوقف کنند.

این وزارتخانه اعلام کرد کشتی‌هایی که تحت توافق‌نامه‌های دریایی بین‌المللی فعالیت می‌کنند از این تعلیق معاف هستند و می‌توانند مطابق با مقررات و رویه‌های مربوطه به فعالیت خود ادامه دهند.

این وزارتخانه افزود که این اقدام با هماهنگی مقامات امنیتی مربوطه انجام شده است. این وزارتخانه همچنین از مردم خواست تا به طور کامل از این دستورالعمل پیروی کنند و اعلام کرد که هرگونه تحول جدید از طریق مجاری رسمی اعلام خواهد شد.

این اقدام در بحبوحه نگرانی‌های امنیتی فزاینده در آب‌های خلیج فارس پس از تشدید تنش‌های نظامی اخیر در منطقه صورت می‌گیرد.

منبع: آناتولی