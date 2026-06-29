باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیر عامل هلال احمر آذربایجانغربی گفت: ساعت ۱۴:۴۷ امروز گزارشی مبنی بر برخورد پراید و تریلی بونکر در محور خوی _ تبریز اعلام شد که بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات ایواوغلی هلال احمر شهرستان خوی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه ۲ مصدوم و متاسفانه ۲ فوتی داشت.
به گفته محبوبی؛ مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و افراد فوت شده بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی در پایان اظهار کرد: سرعت غیرمجاز، نبود تمرکز در رانندگی منجر به وقوع این سانحه بصورت شاخ به شاخ شده بود.