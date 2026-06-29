رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا با رئیس جمهور و فرمانده ارتش لبنان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام روز دوشنبه با رئیس جمهور و فرمانده ارتش لبنان دیدار کرد تا در مورد توافق چارچوب اخیر بین ایالات متحده، لبنان و اسرائیل گفت‌و‌گو کند.

رئیس جمهور لبنان، جوزف عون به برد کوپر گفت که متعهد به گسترش اقتدار دولت در سراسر کشور و استقرار کامل نیرو‌های مسلح لبنان (LAF) تا مرز با اراضی اشغالی است.

طبق بیانیه نیرو‌های مسلح لبنان، کوپر همچنین با فرمانده نیروهای مسلح دیدار کرد تا در مورد همکاری‌های بیشتر و اهمیت «اجرای موفقیت‌آمیز مکانیسم الحاق امنیتی» تحت توافق واشنگتن گفت‌و‌گو کند. سنتکام بعداً بیانیه‌ای در مورد سفر کوپر منتشر کرد که شامل توقف در اراضی اشغالی نیز می‌شد.

در طول سفر مداوم به خاورمیانه، برد کوپر با رهبران ارشد غیرنظامی و نظامی در اسرائیل و لبنان گفت‌و‌گو کرد. کوپر و کارکنانش در لبنان با رئیس جمهور جوزف عون و فرمانده نیرو‌های مسلح لبنان، ژنرال رودولف هیکل دیدار کردند.

سنتکام اعلام کرد: «کوپر و کارکنانش در لبنان با رئیس جمهور جوزف عون و فرمانده نیرو‌های مسلح لبنان، ژنرال رودولف هیکل دیدار کردند. رهبران در مورد مسیر پیش رو در اجرای یک توافق تاریخی که روز جمعه در واشنگتن دی سی امضا شد، گفت‌و‌گو کردند.»

در اراضی اشغالی، کوپر از نیرو‌های آمریکایی مستقر در آنجا بازدید کرد.

منبع: العربیه انگلیسی