هشدار مدیریت بحران استان کرمان در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی اداره‌کل هواشناسی، از پیش‌بینی شکل‌گیری توده گرد و غبار، انتقال ریزگرد‌ها از کویر مرکزی ایران، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: این شرایط می‌تواند برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار مخاطره‌آمیز باشد.

نژادخالقی با تأکید بر پایش مستمر شرایط جوی و شاخص‌های کیفیت هوا افزود: در صورت ضرورت، تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت ادارات پس از بررسی آخرین اطلاعات و تشکیل کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا انجام و نتیجه آن صرفاً از طریق صدا و سیمای مرکز کرمان، کانال‌های رسمی و سایر رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تا پایان هفته، به‌ویژه پیش از خروج از منزل، آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به نحوه فعالیت ادارات را فقط از منابع رسمی پیگیری کرده و از توجه به شایعات و انتشار اخبار غیررسمی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان همچنین با تأکید بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، از شهروندان خواست از تردد و فعالیت غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در زمان افزایش غلظت گرد و غبار، خودداری کرده و در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک مناسب و استاندارد استفاده کنند.

منبع:استانداری