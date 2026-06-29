ماجرای توقف مذاکرات توسط ایران پس از یاوه گویی ترامپ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0622\u062c\u0631\u0644\u0648 \u0639\u0636\u0648 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0642\u0641 \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a \u0633\u0648\u0626\u06cc\u0633 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062a\u06cc\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06cc\u0627\u0648\u0647 \u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0647\u062a\u0627\u06a9\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0639\u0631\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f.\n