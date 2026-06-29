باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای توقف مذاکرات توسط ایران پس از یاوه گویی ترامپ + فیلم

عضو رسانه‌ای هیات مذاکره کننده ماجرای توقف مذاکرات سوئیس توسط تیم مذاکره کننده ایران پس از یاوه گویی ترامپ را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید آجرلو عضو رسانه‌ای هیات مذاکره کننده، در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر روایتی از ماجرای توقف مذاکرات سوئیس توسط تیم ایرانی پس از یاوه گویی هتاکانه ایران تعریف کرد.

مطالب مرتبط
ماجرای توقف مذاکرات توسط ایران پس از یاوه گویی ترامپ + فیلم
young journalists club

دیپلمات ارشد آمریکایی؛ ایران دستاوردهای بزرگ گرفت، واشنگتن دست خالی ماند! + فیلم

ماجرای توقف مذاکرات توسط ایران پس از یاوه گویی ترامپ + فیلم
young journalists club

فوتبال در حاشیه مذاکرات؛ عراقچی و همتی پای بازی ایران و بلژیک

ماجرای توقف مذاکرات توسط ایران پس از یاوه گویی ترامپ + فیلم
young journalists club

خلاصه آنچه امروز در سوئیس گذشت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۵۸۰
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۵۷۲

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۱۳

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۲۷

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم
۲۹۴

آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۸ ۰۹ تير ۱۴۰۵
توقف باید 1 ماه باشد تا حساب کار دستش بیاد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
با این چیزا دلمون را خوش کنیم تا عزت از دست رفته را فراموش کنیم
۰
۲
پاسخ دادن