باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در نشست هماهنگی مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور رؤسای دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت اصلی هر دستگاه باید به‌صورت دقیق تعریف شود و فعالیت‌های ثانویه، مدیران را از وظایف اصلی و اولویت‌های تعیین‌شده دور نکند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران افزود: این مراسم از نظر گستردگی حضور مردم و میزان توجه افکار عمومی، رویدادی کم‌نظیر در تاریخ کشور خواهد بود؛ ازاین‌رو عملکرد دستگاه‌ها در جریان برگزاری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه بخش‌ها باید مسئولیت‌های خود را با دقت و حساسیت دنبال کنند.

وی با بیان اینکه زائرانی از تمامی استان‌ها و حتی دورترین نقاط کشور برای شرکت در این مراسم به تهران سفر خواهند کرد، گفت: طبق برآوردها، مردم از سراسر کشور عازم تهران خواهند شد؛ بنابراین پایتخت و شهرستان‌های استان باید برای میزبانی آماده شوند.

عضو هیئت دولت، شرایط آب‌وهوایی و تراکم جمعیت را از مهم‌ترین ملاحظات اجرایی دانست و افزود: موضوع سلامت، بهداشت و ایمنی مردم باید در تمامی برنامه‌ریزی‌ها با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معتمدیان با اشاره به سیاست‌های تعیین‌شده در جلسات ملی و شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: برقراری امنیت مراسم، حفظ سلامت و ایمنی مردم و ارائه خدمات صحیح و مناسب، سه مأموریت اصلی دستگاه‌ها در برگزاری این رویداد است.

نماینده عالی دولت در استان تهران تأکید کرد: هر برنامه و اقدام اجرایی باید دارای پیوست سلامت و ایمنی باشد و هیچ دستگاهی نباید این موضوع را کم‌اهمیت تلقی کند چرا که خدمت‌رسانی به جمعیتی گسترده، مأموریتی سنگین است و باید در تمامی بخش‌ها بر مبنای پیش‌بینی حداکثری عمل شود.

استاندار تهران در تشریح حلقه‌های ترافیکی تعیین‌شده برای برگزاری مراسم گفت: همه تصمیمات باید متناسب با شرایط موجود و به‌صورت مرحله‌ای اتخاذ شود.

وی ادامه داد: وضعیت به‌طور مستمر بررسی خواهد شد و در صورت ضرورت، تصمیمات تکمیلی برای مدیریت بهتر تردد و حضور جمعیت اتخاذ می‌شود. هدف اصلی، تسهیل حضور مردم و در عین حال جلوگیری از ایجاد تراکم و اختلال در تهران است.

معتمدیان درباره محدوده‌های ترافیکی اطراف مصلی اظهار کرد: حلقه نخست در شعاع یک‌ونیم کیلومتری محل مراسم تعریف شده و تردد خودرو در این محدوده محدود خواهد بود. در حلقه دوم نیز ورود خودرو‌ها به‌صورت کنترل‌شده انجام می‌شود و به‌جز محل‌های پیش‌بینی‌شده، امکان توقف وجود نخواهد داشت.

وی افزود: زائران باید در مبادی تعیین‌شده از خودرو پیاده شوند و ادامه مسیر را با استفاده از حمل‌ونقل عمومی یا به‌صورت پیاده طی کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم در استان تهران بر ضرورت تدوین برنامه مشخص برای بازگشت زائران نیز تأکید کرد و گفت: انتقال مردم به محل مراسم تنها بخشی از مأموریت دستگاه‌هاست و برای تخلیه جمعیت و بازگشت زائران نیز باید برنامه عملیاتی دقیق و هماهنگی وجود داشته باشد.

رئیس شورای تأمین استان تهران با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های حمل‌ونقل گفت: استفاده از قطار، ریل‌باس، پروازها، اتوبوس‌های بین‌شهری و ناوگان اتوبوس‌رانی شهری باید به‌صورت هماهنگ مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: افزایش ظرفیت قطارها، به‌ویژه برای انتقال زائران از شهرستان‌ها و استان‌های شرقی و غربی، باید بررسی شود تا بخشی از فشار تردد جاده‌ای و ورود خودرو‌های شخصی به تهران کاهش یابد.

معتمدیان تأمین پایدار زیرساخت‌ها را از دیگر ضرورت‌های برگزاری مراسم دانست و گفت: خدمات بهداشتی و درمانی، شبکه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های آب، برق و گاز باید متناسب با افزایش جمعیت تقویت شوند.

وی افزود: زیرساخت‌های ارتباطی مصلی ارتقا یافته است و لازم است این اقدامات در طول مسیر‌ها و دیگر نقاط محل حضور زائران نیز انجام شود. وزارت ارتباطات و اپراتور‌ها باید برنامه لازم را برای جلوگیری از اختلال در شبکه‌های ارتباطی اجرا کنند.

استاندار تهران با قدردانی از برنامه‌ریزی اورژانس و دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: پیش‌بینی‌های مناسبی برای ارائه خدمات امدادی و درمانی انجام شده است، اما این خدمات نباید فقط به محدوده داخلی مصلی محدود شود.

وی افزود: خدمات اورژانسی باید در حلقه‌های اول، دوم و سوم، ورودی‌ها و تمامی نقاطی که امکان تجمع مردم وجود دا رد، گسترش یابد. در هر نقطه‌ای که جمعیت حضور دارد، دسترسی به خدمات امدادی و درمانی نیز باید فراهم باشد.

معتمدیان بار دیگر بر ضرورت پیش‌بینی حداکثری در تمامی حوزه‌ها تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید متناسب با گستردگی حضور مردم، امکانات و نیرو‌های مورد نیاز را پیش‌بینی و تأمین کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی در استان تهران با اشاره به تعریف حلقه‌ها و رینگ‌های مختلف خدمت‌رسانی اظهار کرد: خدمات باید به‌صورت لایه‌به‌لایه و از مبادی ورودی تهران آغاز شود تا همه نیاز‌های زائران صرفاً به محدوده مرکزی شهر منتقل نشود.

وی به ایجاد مراکز خدمت‌رسانی در ورودی‌های پایتخت اشاره کرد و افزود: این مراکز باید خدمات مورد نیاز زائران از جمله اسکان موقت، تأمین آب، پذیرایی و خدمات بهداشتی را ارائه کنند.

معتمدیان ادامه داد: ظرفیت شهرستان‌های استان تهران، مدارس، سالن‌ها، ورزشگاه‌ها و دیگر فضا‌های قابل استفاده برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران در نظر گرفته شده و تقسیم‌کار مشخصی میان دستگاه‌ها، شهرداری تهران، مناطق و شهرستان‌ها صورت گرفته است.

عضو هیئت دولت با تأکید بر نقش مردم در برگزاری مراسم گفت: این مراسم متعلق به مردم است و دستگاه‌ها وظیفه دارند زیرساخت‌ها، امنیت، بهداشت، درمان و خدمات عمومی را تأمین کنند.

وی افزود: تجربه اربعین نشان داده است که مردمی‌سازی خدمت‌رسانی می‌تواند ظرفیت بزرگی ایجاد کند. باید بستر فرهنگی و اجرایی لازم برای حضور مردم، خیران، مساجد و گروه‌های مردمی فراهم شود و هر دستگاه نیز در حوزه مسئولیت خود این مشارکت را تسهیل کند.

استاندار تهران در پایان با تأکید بر استفاده هماهنگ از تمامی ظرفیت‌های استان گفت: هیچ خدمت، مأموریت یا موضوعی نباید در استان تهران بر زمین بماند. هر دستگاه باید برنامه عملیاتی خود را تهیه کند و نیاز‌ها و مشکلات احتمالی را پیش از برگزاری مراسم اعلام کند.

منبع: استانداری تهران