یک استاد دانشگاه گفت: اجتماع زنان و آوردن آنها به میدان مبارزه یک استراتژی هدفمند و حکیمانه از سوی حضرت سیدالشهدا (ع) بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم فرضی، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی در پاسخ به این سوال که چطور حضرت زینب کبری (س) بعد از واقعه عاشورا به یک کنشگر بزرگ سیاسی و اجتماعی تبدیل شد؟ گفت: اینکه حضرت سیدالشهدا (ع) زنان را به میدان مبارزه آوردند، یک استراتژی هدفمند و حکیمانه بود. شاید آن زمان کسی متوجه این قضیه نبود، ولی بعد‌ها بشر متوجه شد که چقدر این رفتار امام مبنی بر اجتماع زنان با محوریت حضرت زینب (س) اقدام حکیمانه‌ای است. یعنی ما مجموعه‌ای از زنان فرهیخته و تربیت شده با محوریت حضرت زینب (س) را داشتیم، که به شدت جریان‌ساز و تاثیرگذار بودند.

فرضی با بیان اینکه ما اتفاقاً زنانی داشتیم که ترغیب‌کننده و تشویق‌کننده مردان در بصیرت‌افزایی بودند، افزود: این زنان تمام ارزش‌ها را به بهترین شکل ترجمه کرده بودند. وقتی شخصیت حضرت زینب (س) را مطالعه می‌کنیم، در نمی‌یابیم که علت رفتار‌های متعالی حضرت صرفاً به این دلیل است که ایشان فرزند امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) بودند. یعنی ایشان یک عالمه بودند. یک بانوی اهل مطالعه بودند. بانویی که تاب‌آوری بسیار فعال و بصیرت بسیار بالایی داشت. اتفاقاً افرادی موفق‌اند، که صبر فعال دارند. یعنی از مشکلات زندگی ترجمه درستی می‌کنند، تا به اهداف خود برسند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه فرهیخته بودن حضرت زینب (س) بخاطر انتصابشان به خاندان عصمت و طهارت نیست، بیان کرد: ایشان بانوی رشد یافته‌ای بودند، که بر روی خود و عواطف و احساساتشان مسلط بودند.

برچسب ها: حضرت زینب (س) ، زنان ، حضرت سیدالشهدا ، عاشورا
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