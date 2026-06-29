باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب، رئیس کل دادگستری استان فارس با سفر به شهرستان لارستان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای حمله هوایی آمریکایی-صهیونیستی، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی قضایی در این حوزه قضایی قرار گرفت.
در جریان این سفر که با استقبال مقامات محلی و خانوادههای معظم شهدا در آرامگاه شهدای لارستان همراه بود، رئیس کل دادگستری فارس با حضور در مراسم اکران عمومی مستند «دادرسان آسمانی» که به معرفی شهدای واقعه تلخ حمله به دادگستری لارستان میپردازد، بر ضرورت روایتسازی جنایات دشمن در جریان جنگ رمضان تأکید کرد.
حجتالاسلام رجایینسب با اشاره به اهمیت ثبت تاریخی این فاجعه، تصریح کرد: روایتگری صحیح و هنرمندانه این جنایت، وظیفهای ملی و انقلابی است و مستند دادرسان آسمانی گامی ارزشمند در جهت ثبت ابعاد عداوت استکبار جهانی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
عالیترین مقام قضایی استان فارس در ادامه این بازدید و در جمع خبرنگاران، از پیگیری ویژه حقوق خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان این حادثه با تأکید مستقیم ریاست قوه قضاییه خبر داد و خاطرنشان کرد: شکایت حقوقی خانوادههای معزز و آسیبدیدگان این حادثه تروریستی به صورت رسمی ثبت شده است. با توجه به ماهیت بینالمللی جنایت و ضرورت پیگرد عاملان و مسببان آن در سطح جهانی، این شکایات جهت رسیدگی به دادگاه صلاحیتدار در تهران ارسال شده است و دستگاه قضایی با تمام توان حقوق ملت ایران را در مجامع بینالمللی مطالبه خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین از محل استقرار موقت دادگاه و دادسرای لارستان بازدید به عمل آورد و روند خدمترسانی قضایی را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن گفتوگوی صمیمی با قضات و کارکنان این مجموعه که در فضایی ساده، اما پرتلاش مشغول خدمترسانی هستند، روند رسیدگی به پروندههای جاری، اتقان آرای صادره و نحوه پاسخگویی به ارباب رجوع را مورد سنجش قرار داد و از سرعت عمل مجموعه قضایی لارستان در بازگشت به چرخه خدمترسانی تقدیر کرد.
رجایینسب در بخش پایانی این سفر یکروزه، با اشاره به روحیه جهادی کارکنان دستگاه قضا در این منطقه، گفت: علیرغم حمله ناجوانمردانه دشمن و تخریب کامل ساختمان دادگستری، مطابق قانون و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تعیین فوری کفیل، فرآیند قضایی و خدمترسانیهای فوری به مردم شریف لارستان یک لحظه متوقف نشد.
او این تداوم خدمترسانی بیوقفه را نماد شکست دشمن در ایجاد خلل در ساختار قضایی کشور و همچنین مصداق بارز تحقق شعار عدالتخواهی و خدمتگزاری دانست.
گفتنی است در حمله هوایی دشمن آمریکایی صهیونی که در ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ و در جریان جنگ رمضان انجام شد، ساختمان دادگستری لارستان به طور کامل تخریب و جمعی از قضات و کارکنان خدوم این نهاد به فیض شهادت نائل آمدند.
مستند «دادرسان آسمانی» با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره این شهیدان والامقام و تبیین چهره جنایتکار رژیمهای آمریکا و رژیم صهیونسیتی ساخته شده است.
منبع: دادگستری فارس