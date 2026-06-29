باشگاه خبرنگاران جوان - محرم وزیری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، در آیین تجلیل از گروههای جهادی عرصه دفاع مقدس، با قدردانی از تلاشهای فعالان جهادی و فرهنگی اظهار کرد: این ستاد آماده بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، معتمدان و نیروهای دغدغهمند استان است و از دیدگاههای کارشناسی برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی استقبال میکند.
وی با اشاره به بازنگری در ساختار معاونتهای ستاد افزود: تلاش شده است از توان متخصصان، دانشگاهیان و نخبگان استان در بخشهای مختلف استفاده شود تا مسائل فرهنگی و اجتماعی با نگاه کارشناسی بررسی و تصمیمگیریها بر پایه خرد جمعی انجام گیرد.
وزیری با تأکید بر اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر از نقدها و پیشنهادهای سازنده استقبال میکند، گفت: فعالان فرهنگی و اجتماعی میتوانند افراد توانمند و اثرگذار را برای همکاری بیشتر به این مجموعه معرفی کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان از برگزاری همایش استانی پس از مراسم تشییع «امام شهید» خبر داد و بیان کرد: در این برنامه از جمع دیگری از فعالان شاخص تجلیل خواهد شد و از چهرههای انقلابی کشور نیز برای حضور دعوت شده است.
وی با اشاره به نقش گروههای جهادی در روزهای حساس استان، تصریح کرد: حضور شبانهروزی نیروهای جهادی در موکبها و عرصههای مختلف خدمت، جلوهای از روحیه ایثار بود و همین همراهی، اهداف دشمنان برای ایجاد آشوب و ناامنی در کردستان را ناکام گذاشت.
وزیری ادامه داد: گفتمان انقلاب اسلامی در میان جوانان استان همچنان پویا است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر حمایت از نیروهای جهادی و انقلابی را از وظایف خود میداند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت دوری مدیران از رانت، منفعتطلبی و خودمحوری، خاطرنشان کرد: مسئولان باید با روحیه امانتداری و اخلاص به مردم خدمت کنند و اجازه ندهند ضعفهای مدیریتی به پای آرمانهای انقلاب نوشته شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با توصیف کردستان به عنوان «سرزمین مجاهدتهای خاموش»، اظهار داشت: تحقق اهداف انقلاب در این استان نیازمند وحدت، همدلی و پرهیز از اختلاف میان نیروهای انقلابی است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایثار شهدا و خانوادههای آنان دانست و بر ضرورت خدمت صادقانه و حفظ این میراث ارزشمند تأکید کرد.