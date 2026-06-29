دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با قدردانی از فعالیت گروه‌های جهادی، گفت: همدلی نیرو‌های انقلابی و حضور میدانی آنان در مقاطع حساس، نقشه دشمنان برای ایجاد ناامنی و خدشه به انسجام استان را خنثی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محرم وزیری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، در آیین تجلیل از گروه‌های جهادی عرصه دفاع مقدس، با قدردانی از تلاش‌های فعالان جهادی و فرهنگی اظهار کرد: این ستاد آماده بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، معتمدان و نیرو‌های دغدغه‌مند استان است و از دیدگاه‌های کارشناسی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استقبال می‌کند.

وی با اشاره به بازنگری در ساختار معاونت‌های ستاد افزود: تلاش شده است از توان متخصصان، دانشگاهیان و نخبگان استان در بخش‌های مختلف استفاده شود تا مسائل فرهنگی و اجتماعی با نگاه کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه خرد جمعی انجام گیرد.

وزیری با تأکید بر اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر از نقد‌ها و پیشنهاد‌های سازنده استقبال می‌کند، گفت: فعالان فرهنگی و اجتماعی می‌توانند افراد توانمند و اثرگذار را برای همکاری بیشتر به این مجموعه معرفی کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان از برگزاری همایش استانی پس از مراسم تشییع «امام شهید» خبر داد و بیان کرد: در این برنامه از جمع دیگری از فعالان شاخص تجلیل خواهد شد و از چهره‌های انقلابی کشور نیز برای حضور دعوت شده است.

وی با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در روز‌های حساس استان، تصریح کرد: حضور شبانه‌روزی نیرو‌های جهادی در موکب‌ها و عرصه‌های مختلف خدمت، جلوه‌ای از روحیه ایثار بود و همین همراهی، اهداف دشمنان برای ایجاد آشوب و ناامنی در کردستان را ناکام گذاشت.

وزیری ادامه داد: گفتمان انقلاب اسلامی در میان جوانان استان همچنان پویا است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر حمایت از نیرو‌های جهادی و انقلابی را از وظایف خود می‌داند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت دوری مدیران از رانت، منفعت‌طلبی و خودمحوری، خاطرنشان کرد: مسئولان باید با روحیه امانتداری و اخلاص به مردم خدمت کنند و اجازه ندهند ضعف‌های مدیریتی به پای آرمان‌های انقلاب نوشته شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با توصیف کردستان به عنوان «سرزمین مجاهدت‌های خاموش»، اظهار داشت: تحقق اهداف انقلاب در این استان نیازمند وحدت، همدلی و پرهیز از اختلاف میان نیرو‌های انقلابی است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایثار شهدا و خانواده‌های آنان دانست و بر ضرورت خدمت صادقانه و حفظ این میراث ارزشمند تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، نیروهای جهادی ، دفاع مقدس
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