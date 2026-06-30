مدیر دفتر بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در ایام گرم سال مصرف میوه و سبزی تازه برای حفظ آب بدن ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمیدجنیدی‌مقدم - ذبیحی رئیس دفتر بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای حفظ سلامتی بدن در هنگام گرما باید مواد غذایی که آب کافی دارند را به مقدار کافی مصرف کنیم. میوه های فصل تابستان مانند هندوانه، هلو به مقدار کافی آب بدن را تامین می کنند و دارای املاح و ویتامین های مختلفی هستند.

وی ادامه داد: تغذیه مناسب و مصرف کافی انواع میوه و سبزی تازه در پیشگیری از گرمازدگی و کم شدن آب بدن موثر خواهد بود.

ذبیحی تصریح کرد: سبزی ها نقش مهمی در رژیم غذایی مناسب و تامین آب بدن دارند و منبع کافی پتاسیم و آنتی اکسیدان هستند. در ایام گرم تابستان مصرف روزانه سالاد و خوردن فیبر و لبنیات کم چرب توصیه می شود. 

رئیس دفتر بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: در فصل تابستان مصرف دوغ و ماست همچنین مواد غذایی حاوی گروه ویتامین B توصیه می شود. مصرف شربت تخم شربتی سبب شده تا آب برای مدت طولانی در بدن افراد حفظ شود. 

ذبیحی تاکید کرد: تعریق سبب کاهش الکترولیت بدن می شود و به همین دلیل متخصصان معتقدند که در هنگام گرمای هوا افراد باید به مقدار کافی مایعات بنوشند. 

وی ادامه داد: به طور کلی با افزایش دمای بدن موضوع تعریق رخ داده تا تعادل دمایی در بدن حفظ شود. بررسی ها نشان می دهد که تعریق مکانیزم بدن برای کاهش دما است.

برچسب ها: تغذیه سالم ، گرمای هوا
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