باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از والدین در تلاش برای محافظت از فرزندانشان، ناخواسته در نقش «پلیس اینترنت» فرو می‌روند؛ نقشی که خروجی آن معمولاً چیزی جز پنهان‌کاری نوجوانان، لجبازی و تخریب رابطه والد و فرزندی نیست.

منابع معتبر بین‌المللی سال‌هاست که رویکرد دستوری را منسوخ می‌دانند. جایگزین علمی و کارآمد برای این بحران، تدوین یک «قرارداد دیجیتال خانواده» است.

ما در این گزارش به شما مهارت‌های گام‌به‌گام برای تنظیم این قرارداد را بدون ایجاد حس کنترل‌گری آموزش می‌دهیم.

تغییر زاویه دید؛ از دستور تا توافق

پایه روانشناختی قرارداد دیجیتال بر مفهوم «مشارکت» بنا شده است. وقتی قوانین از بالا به پایین دیکته شوند، مغز نوجوان آن را به عنوان یک تهدید برای استقلال خود ارزیابی کرده و در مقابل آن مقاومت می‌کند. اما وقتی قوانین در قالب یک توافق دوطرفه نوشته شوند، حس مسئولیت‌پذیری درونی فعال می‌شود. قرارداد دیجیتال یک سند مکتوب است که در آن حقوق، مسئولیت‌ها و پیامد‌های رفتار دیجیتالی برای تمام اعضای خانواده (حتی والدین) شفاف می‌شود.

مهارت اول؛ آماده‌سازی فضای مذاکره

برای شروع، هرگز در لحظه عصبانیت یا زمانی که مچ فرزندتان را در حال استفاده بی‌موقع از گوشی گرفته‌اید، بحث قرارداد را پیش نکشید. یک زمان آرام، مثلاً بعد از صرف شام یا در یک دورهمی خانوادگی در روز تعطیل را انتخاب کنید.

گفت‌و‌گو را با همدلی آغاز کنید. بپذیرید که دنیای دیجیتال برای آنها به معنای هویت اجتماعی، سرگرمی و ارتباط با دوستان است. جملاتی مانند «می‌دانم که چت کردن با دوستانت چقدر برایت مهم است و نمی‌خواهم آن را از تو بگیرم، اما ما به چارچوبی نیاز داریم که سلامت و خواب تو هم حفظ شود» مقاومت اولیه را به شدت کاهش می‌دهد.

مهارت دوم؛ تعیین مناطق و زمان‌های ممنوعه به جای کنترل ثانیه‌ها

پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز وسواس‌گونه بر شمارش دقایق، روی مفهوم «مناطق عاری از تکنولوژی» (Tech-Free Zones) تمرکز کنید.

در جلسه قرارداد، با مشارکت هم به این نتیجه برسید که در کدام بخش‌های خانه یا در چه زمان‌هایی استفاده از موبایل برای همه ممنوع است. میز غذا، اتاق خواب در زمان تاریکی هوا و زمان حضور مهمانان، نمونه‌های استانداردی هستند. وقتی این قانون برای همه اعضا از جمله پدر و مادر وضع شود، فرزند شما احساس بی‌عدالتی نخواهد کرد.

مهارت سوم؛ تعریف محتوای سالم و حریم خصوصی

یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های مدیریت اینترنت، نظارت بر محتواست. در قرارداد دیجیتال باید مرز‌های حریم خصوصی مشخص شود. برای کودکان زیر دوازده سال، قانون شفاف است و والدین حق دارند رمز عبور را داشته باشند و تاریخچه جست‌و‌جو را ببینند.

اما برای نوجوانان، این نظارت باید به سمت «هم‌تنظیمی» برود. در قرارداد ذکر کنید که شما به پیام‌های خصوصی آنها سرک نمی‌کشید، مگر اینکه نشانه‌هایی از خطر (مانند تغییرات شدید خلقی، افت تحصیلی یا انزوا) مشاهده کنید. در عوض، به آنها مهارت تفکر انتقادی را بیاموزید تا خودشان محتوای آسیب‌زا را تشخیص دهند و به شما گزارش کنند.

مهارت چهارم؛ تمایز بین پیامد طبیعی و تنبیه

نقطه عطف یک قرارداد حرفه‌ای، تعیین ضمانت اجرایی آن است. تنبیه‌های نامربوط (مانند اینکه، چون زیاد بازی کردی حق نداری به مهمانی بیایی) اثر تربیتی ندارند و فقط خشم تولید می‌کنند.

در قرارداد دیجیتال، پیامد‌ها باید کاملاً مرتبط، منطقی و از پیش توافق‌شده باشند.

برای مثال توافق می‌کنید که اگر گوشی بعد از ساعت ۱۰ شب به سبد شارژ در هال خانه منتقل نشد، پیامد طبیعی آن از دست دادن حق استفاده از وای‌فای در ۲۴ ساعت آینده است. وقتی نوجوان این بند را از قبل پذیرفته و امضا کرده باشد، هنگام اجرای پیامد، شما دیگر یک پلیس ظالم نیستید، بلکه صرفاً مجری قراردادی هستید که خود او نیز در تنظیمش نقش داشته است.

مهارت پنجم؛ نقش‌سازی و تعهد والدین

طبق گزارش‌ها موفقیت هر طرح رسانه‌ای در خانواده، در گرو رفتار والدین است. شما نمی‌توانید سر میز شام مدام ایمیل‌های کاری خود را چک کنید یا در شبکه‌های اجتماعی بچرخید و همزمان از فرزندتان بخواهید گوشی خود را کنار بگذارد.

قرارداد دیجیتال باید بندی مختص والدین داشته باشد. فرزندان باید حق داشته باشند در صورت تخطی والدین از قوانین (مانند استفاده از گوشی هنگام رانندگی یا سر میز غذا)، به آنها تذکر دهند. این کار نه تنها اقتدار شما را نمی‌شکند، بلکه به فرزندتان نشان می‌دهد که قانون برای همه محترم است.

گام نهایی؛ مکتوب کردن و به‌روزرسانی

توافقات شفاهی به سرعت فراموش یا تحریف می‌شوند. این قرارداد را روی یک کاغذ بنویسید، آن را با لحنی مثبت و دوستانه تنظیم کنید و همه اعضا زیر آن را امضا کنند. سپس آن را در جایی در معرض دید (مانند روی یخچال) نصب کنید.

همچنین فراموش نکنید که نیاز‌های یک کودک ده ساله با یک نوجوان پانزده ساله متفاوت است. قرارداد دیجیتال یک سند وحی‌منزل نیست و باید هر شش ماه یک‌بار، با توجه به تغییرات سنی فرزندان و تکنولوژی‌های جدید، بازنگری و به‌روزرسانی شود.

با پیاده‌سازی این مهارت‌ها، شما از یک کنترل‌گرِ همیشه نگران، به یک راهبرِ هوشمند تبدیل می‌شوید که در کنار فرزندش ایستاده است، نه در مقابل او.

منبع: فارس