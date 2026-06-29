فرهنگ عاشورا رمز پایداری ملت ایران در برابر دشمنان است

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید محمد سادات، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، در آیین تجلیل از گروههای جهادی عرصه دفاع مقدس، اظهار کرد: فرهنگ عاشورا طی قرنهای متمادی در تار و پود هویت دینی و ملی ایرانیان ریشه دوانده و همین مکتب، روحیه ظلمستیزی، آزادیخواهی و ایستادگی در برابر استکبار را در جامعه نهادینه کرده است.
وی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: موفقیتهای کشور در حوزههای علمی، دفاعی و نظامی و همچنین پرورش فرماندهان، ایثارگران و شهدای برجسته، برگرفته از آموزههای مکتب عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت است.
دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با نام بردن از شهیدان محسن حججی، سپهبد شهید قاسم سلیمانی، حسین خرازی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، تصریح کرد: روحیه ایمان، فداکاری و شجاعت این شهدا در پرتو مکتب امام حسین (ع) شکل گرفت و این فرهنگ همچنان الهامبخش نسل جوان برای دفاع از دین، میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
سادات با اشاره به برخی فضاسازیهای رسانههای غربی علیه اسلام، بیان کرد: جایگاه زن در تعالیم اسلامی بسیار ارزشمند است و نقش حضرت زینب (س) در تداوم نهضت عاشورا، نمونهای روشن از نقشآفرینی بانوان در جامعه اسلامی به شمار میرود؛ الگویی که امروز نیز در حضور بانوان ایرانی در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی دیده میشود.
وی همچنین به همراهی مردم کردستان در حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: حضور آگاهانه مردم و فعالیت گروههای جهادی در روزهای حساس، نشاندهنده انسجام اجتماعی و روحیه مسئولیتپذیری مردم استان بود و نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کرد.
دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استفاده از ظرفیتهای مردمی افزود: این ستاد با مشارکت نخبگان، معتمدان و افراد اثرگذار، شورای راهبردی معروف استان را تشکیل داده تا از توانمندیهای مردمی برای رفع مسائل فرهنگی و اجتماعی بهرهگیری شود.
سادات در پایان از خدمات گروههای جهادی و فعالان مردمی قدردانی کرد و گفت: تلاشهای این نیروهای مردمی در تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، ماندگار و اثرگذار خواهد بود.