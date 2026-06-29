باشگاه خبرنگاران جوان- حتماً برای شما هم پیش آمده است؛ خسته و کلافه از یک روز شلوغ به خانه برمی‌گردید، جمله‌ای می‌گویید تا کمی سبک شوید، اما واکنش همسرتان دقیقاً عکس آن چیزی است که انتظارش را داشتید. شما فکر می‌کنید حرفتان را کاملاً واضح زده‌اید، اما او برداشت دیگری کرده است. نتیجه؟ یک سکوت سنگین، دلخوری و در نهایت این جمله آشنا که در ذهنمان تکرار می‌شود: «او اصلاً حرف مرا نمی‌فهمد!».

اگر این روز‌ها شما هم با این کلاف سردرگمِ ارتباطی دست‌وپنجه نرم می‌کنید، همراه ما باشید؛ چرا که ما در میز مشاوره امروز، این دغدغه مهم را با «سیده سارا موسوی»، کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی در میان گذاشته‌ایم.

سیده سارا موسوی در واکاوی این مشکل رایجِ زوج‌ها می‌گوید: «یکی از بزرگترین مشکلات ارتباطی این است که ما احساساتمان را در قالب انتظار بیان می‌کنیم، نه درخواست. مشکل از جایی شروع می‌شود که هر دو طرف رابطه فکر می‌کنند منظورشان را به واضح‌ترین شکل ممکن گفته‌اند، اما در واقعیت، پیام اصلی پشت کلمات پنهان مانده است.»

او با ذکر دو مثال ملموس ادامه می‌دهد: «خانمی را تصور کنید که بعد از یک روز کاری به همسرش می‌گوید «خیلی خسته‌ام». انتظار درونی او این است که همسرش بگوید: «بیا شام را من آماده می‌کنم، استراحت کن». اما همسرش با یک منطق ساده جواب می‌دهد: «خب همه خسته می‌شوند». اینجا زن احساس می‌کند درک نشده است. در مقابل، مردی که چند روز پیاپی دیر به خانه آمده، انتظار دارد همسرش بگوید «می‌دانم تحت فشار کاری و خسته‌ای»؛ اما زن با دیدن او می‌گوید: «باز هم که دیر کردی!». مرد هم در این موقعیت احساس می‌کند همسرش او را نمی‌فهمد.»

توقع نداشته باشید؛ درخواست کنید!

شاید با خودتان بگویید: «یعنی باید هر چیزی رو به زبون بیاریم؟» یا «مگر خودش نمی‌بینه که خسته‌ام؟». اما روان‌شناسیِ روابط نظر متفاوتی دارد. بیان غیرمستقیم نیازها، یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری سوءتفاهم است.

سیده سارا موسوی در این‌باره می‌گوید: «ما باید یاد بگیریم انتظاراتمان را به درخواست‌های شفاف تبدیل کنیم. مثلاً به جای استفاده از جملات کلی و سرزنش‌گرانه مثل «هیچ وقت به من توجه نمی‌کنی»، بهتر است بگوییم: «امروز دلم می‌خواهد ۱۰ دقیقه کنارم بنشینی و فقط به حرف‌هایم گوش دهی». یا به جای اینکه بگوییم «تو اصلاً من را نمی‌بینی»، بگوییم: «وقتی خسته از سر کار می‌آیم، اگر بپرسی حالم چطور است، احساس می‌کنم برایت مهم هستم».»

افسانه‌ای به نام «ذهن‌خوانی»

یکی از خطرناک‌ترین تله‌های زندگی مشترک این است که فکر می‌کنیم همسرمان باید ذهن ما را بخواند. خیلی از ما باور داریم، چون سال‌هاست زیر یک سقف زندگی می‌کنیم، پس او باید بدون اینکه حرفی بزنم، بفهمد در دلم چه می‌گذرد.

این روان‌شناس بالینی معتقد است این قضیه به‌ویژه در خانم‌ها بیشتر دیده می‌شود: «گاهی ما ناراحت می‌شویم، سکوت می‌کنیم، اخم می‌کنیم و انتظار داریم طرف مقابل دلیل ناراحتی ما را خودش کشف کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، یک نتیجه‌گیری تلخ می‌کنیم: «اگر دوستم داشت، می‌فهمید» یا «اگر برایش مهم بودم، پیگیر می‌شد». اما حقیقت این است که هیچ‌کس، حتی نزدیک‌ترین افراد زندگی‌مان هم ذهن‌خوان نیستند.»

موسوی تأکید می‌کند که عشق را نباید با ذهن‌خوانی اشتباه گرفت: «رابطه سالم، رابطه‌ای نیست که دو نفر همیشه همدیگر را بدون حرف زدن بفهمند؛ بلکه رابطه‌ای است که در آن دو نفر یاد گرفته‌اند نیازهایشان را واضح، محترمانه و بدون کنایه و سرزنش بیان کنند.»

نسخه‌ای ساده برای پایان دادن به سوءتفاهم‌ها

اگر شما هم مدام درگیر این احساس هستید که در زندگی مشترک شنیده و درک نمی‌شوید، پیش از آنکه همسرتان را به بی‌مهری و بی‌توجهی متهم کنید، باید یک بازنگری در ادبیات گفتاری خود داشته باشید.

سیده سارا موسوی در پایان، یک راهکار ساده، اما کلیدی برای زوج‌ها ارائه می‌دهد: «هر بار که احساس کردید همسرتان حرفتان را نمی‌فهمد، قبل از هرگونه نتیجه‌گیری، یک لحظه مکث کنید و از خودتان بپرسید: «آیا من واقعاً چیزی را که نیاز داشتم، شفاف و بدون کنایه بیان کردم؟». فراموش نکنید که خیلی از سوءتفاهم‌های زندگی مشترک نه از کم شدن محبت، بلکه از کم شدن گفتگوی روشن و صادقانه شروع می‌شود. گاهی فقط با تغییر چند جمله، می‌توان یک دلخوری بزرگ و فرسایشی را به یک گفتگوی آرام و صمیمی تبدیل کرد.»

منبع: فارس