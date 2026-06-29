برخی فروشندگان با استفاده از تجهیزات غیرمعتبر باعث نگرانی مردم می‌شوند؛ سلامت آب تنها در آزمایشگاه‌های مرجع تأیید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهمن بهروزی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با تأکید بر اینکه سلامت آب شرب شهروندان خط قرمز این شرکت است، اظهار داشت: آب شبکه توزیع شیراز به‌صورت شبانه‌روزی از نظر شاخص‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایی، فلزات سنگین، سموم و مواد آلی پایش می‌شود و نتایج قطعی نشان‌دهنده انطباق کامل کیفیت آب با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی است.

او تصریح کرد: برخی افراد با طرح برداشت‌های نادرست از پدیده طبیعی «سختی آب» و نیز برخی از عرضه‌کنندگان دستگاه‌های تصفیه آب خانگی با هدف بازاریابی، اقدام به ارائه مطالب غیرواقعی درباره کیفیت آب شبکه می‌کنند که این اقدامات فاقد پشتوانه علمی بوده و باعث نگرانی بی‌مورد شهروندان می‌شود.

بهروزی گفت: دستگاه‌های پرتابل و غیراستانداردی که برخی فروشندگان برای سنجش کیفیت آب استفاده می‌کنند، معیار علمی و قابل استنادی برای ارزیابی سلامت آب آشامیدنی نیستند. کیفیت آب تنها با آزمون‌های تخصصی در آزمایشگاه‌های معتبر قابل تأیید است.

او در تشریح علمی پدیده رسوب‌گذاری افزود: رسوبات سفیدرنگی که گاهی در کتری یا روی شیرآلات مشاهده می‌شود، ناشی از وجود طبیعی املاح معدنی مفید مانند کلسیم و منیزیم در آب است. این رسوبات به هیچ‌وجه نشانه آلودگی یا نامناسب بودن آب شرب نیستند، بلکه بیانگر وجود مواد معدنی طبیعی در آب هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در پایان خاطرنشان کرد: کیفیت آب شرب شیراز در تمامی مراحل تولید و توزیع تحت نظارت دقیق کارشناسان و آزمایشگاه‌های مرجع قرار دارد و شهروندان عزیز می‌توانند با خیالی آسوده و بدون نیاز به استفاده از تجهیزات غیرضروری، از سلامت آب شبکه توزیع اطمینان داشته باشند.

منبع: شرکت آبفای شیراز

برچسب ها: هشدار ، آبفای شیراز ، تبلیغات ، تصفیه خانه‌ ، آب خانگی
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