رئیس جمهور روز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، از آزمایشگاه‌های تخصصی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد ایران بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن بازدید از آزمایشگاه‌های خشکبار و مایکو توکسین‌ها، باقیمانده آفات، آنالیز پس از PCR، آزمایشگاه کشت سلولی و آزمایشگاه فراورده‌های نفتی در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در این مراکز قرار گرفت.

در این بازدید، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به همراه مدیران و کارشناسان تخصصی آزمایشگاه‌ها، گزارشی از فعالیت‌ها، دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای جاری ارائه کردند.

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان بازوی تحقیقاتی این سازمان، پژوهش‌های مرتبط در حوزه تدوین استانداردها، ارزیابی ارتقا، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی را برعهده دارد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سازمان ملی استاندارد
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