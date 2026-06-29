باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت لبنان می‌گوید از دوم مارس تاکنون حداقل ۴۲۵۷ نفر در حملات اسرائیل در سراسر لبنان شهید و بیش از ۱۲۰۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

لبنان و رژیم صهیونیستی روز جمعه پس از ماه‌ها مذاکره مستقیم، یک توافقنامه چارچوبی با میانجیگری آمریکا امضا کردند. این توافقنامه ارتش اسرائیل را مجبور به عقب‌نشینی از مناطقی که در لبنان اشغال کرده است، نمی‌کند.

رژیم صهیونیستی همچنین روستا‌ها را ویران کرده و بیش از ۱.۲ میلیون نفر را آواره کرده است.

هزاران نفر در لبنان اکنون پس از ویرانی‌های گسترده در تلاش برای بازگشت به خانه‌هایشان هستند، اما ویرانی‌های گسترده بسیاری را در مراکز آوارگی گرفتار کرده است.

منبع: الجزیره