باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در اکثر محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر محورهای شمالی کشور از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و مسیر رفت‌وبرگشت قزوین ـ رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی افزود: در سایر محورهای کشور نیز تردد به صورت روان در جریان است و تنها در محور تهران ـ شهریار، حدفاصل شهرقدس تا شهریار، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین اعلام کرد: در حال حاضر هیچ‌یک از محورهای مواصلاتی کشور مسدود نیست و محدودیت تردد خاصی نیز گزارش نشده است.