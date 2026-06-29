باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت : با ثبت این دما، رکورد بیشینه دمای ثبت‌ شده در استان سیستان و بلوچستان نیز جابه‌جا شد. پیش از این، بیشترین دمای ثبت‌ شده استان ۵۱.۷ درجه سلسیوس بود که در شهرستان راسک به ثبت رسیده بود و اکنون این رکورد با ثبت دمای ۵۲ درجه سلسیوس در کهورک شکسته شد.

حیدری ادامه داد: نکته قابل توجه آنکه دمای کمینه کهورک در خنک‌ترین ساعات شبانه‌روز نیز به ۳۹ درجه سلسیوس رسید؛ دمایی که از بیشینه دمای ثبت‌شده در شهرهای زرآباد، سرباز، راسک، تمندان و چابهار در گرم‌ترین ساعات روز نیز بیشتر بود و نشان‌دهنده تداوم گرمای کم‌سابقه و شب‌های بسیار گرم در این منطقه است.

وی در پایان اظهار داشت: از فردا روند کاهش تدریجی دما در زاهدان آغاز می‌شود و از شدت گرمای هوا در این شهر به‌تدریج کاسته خواهد شد.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان